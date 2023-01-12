Населенный пункт в Белгородской области остался перед засечной чертой

Во время вечернего прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова «ВКонтакте» местный житель Сергей Ермаков поинтересовался, почему населенный пункт остался впереди строящейся засечной оборонительной черты.

По словам господина Гладкова, оперативная обстановка не позволяет провезти засечную черту прямо по границе с Украиной, а все работы проводятся по согласованию с Министерством обороны. «Нахождение отдельных населенных пунктов и хозяйств впереди или сзади черты не говорит о том, что кто-то кого-то бросил или кто-то не защищен,— заверил Вячеслав Гладков.— Она нужна для того, чтобы отрезвить наших врагов, кто хочет задумать что-то нехорошее. Надеюсь, этого не произойдет».

О строительстве оборонительной черты в Белгородской области власти сообщили еще осенью. В конце октября Вячеслав Гладков показывал в своем Telegram-канале возводимые защитные сооружения: на фотографиях были видны бетонные тетраэдры, в два ряда установленные вдоль проселочных дорог, проходящих у лесополос. В Белгородской области повышен уровень террористической опасности, власти регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины.

Сергей Толмачев, Воронеж