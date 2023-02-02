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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 75 лет заместителю председателя Совета федерации Юрию Воробьеву

Юрий Воробьев

Юрий Воробьев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Юрий Воробьев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков:

— Уважаемый Юрий Леонидович! Примите сердечные поздравления с юбилеем! Вы стояли у истоков МЧС, создавая спасательную службу России практически с нуля. Под Вашим руководством успешно проведен ряд операций по ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, реализованы миротворческие операции при межнациональных конфликтах и гуманитарное реагирование как на территории России, так и за рубежом. Все это является примером принятия взвешенных управленческих решений, а также эффективной организации практических мероприятий. Сегодня Ваша успешная политическая деятельность — образец подлинного государственного служения, нацеленного на развитие страны и защищенность граждан. Благодаря поддержке законодательных инициатив ведомства на федеральном уровне удается совершенствовать правовые нормы в области безопасности населения и территорий от современных природных и техногенных угроз, а также системно развивать гражданскую оборону. Желаю Вам здоровья, благополучия во всем и неиссякаемой энергии!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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