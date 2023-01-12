Хакасии дали ДЭГ на размышления

Избирательная комиссия Республики Хакасия проводит опрос жителей о целесообразности использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В сентябре им предстоит избрать депутатов верховного совета и главу региона. Сейчас им руководит коммунист Валентин Коновалов. Итоги опроса будут носить рекомендательный характер. Как и в других сибирских регионах, в Хакасии КПРФ выступает против ДЭГ, считая эту процедуру непрозрачной и способной повлиять на итоги голосования. Политологи видят в этом ошибку: они полагают, что, выступая против ДЭГ, коммунисты отсекают немалую часть людей, «которые лояльно относятся к левым идеям, но по разным причинам не приходят на участки в день выборов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Избирательная комиссия Республики Хакасия 23 января подведет итоги объявленного в конце прошлого года опроса жителей о возможности использования ДЭГ на выборах в 2023 году. Сообщение о проведении опроса опубликовано на сайте комиссии, участвовать в нем приглашены жители Хакасии старше 18 лет. Им предложено ответить на шесть вопросов, размещенных на портале «Госуслуги». В их числе: «Доверяете ли вы ДЭГ?», «Как вы относитесь к возможности проголосовать дистанционно на выборах в органы государственной власти Республики Хакасия в 2023 году?» и «Воспользуетесь ли вы ДЭГ, если оно будет применяться на выборах в органы государственной власти Республики Хакасия в 2023 году?».

В сентябре этого года в республике пройдут несколько важных кампаний. Будут избраны глава республики и депутаты верховного совета. В 2018 году победу на выборах главы одержал кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. В верховном совете из 50 депутатов действуют пять фракций: у «Единой России» 20 мандатов, у КПРФ — 13, у ЛДПР — пять, у партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — три, у «Коммунистов России» — два.

Пресс-служба республиканского избиркома сообщила, что инициатором опроса стала сама комиссия. Как рассказал „Ъ-Сибирь“ ее председатель Александр Чуманин, комиссия хочет выяснить, «готовы наши избиратели к дистанционному голосованию или не готовы». При этом итоги опроса будут носить рекомендательный характер. «В соответствии с законом, решение об использовании ДЭГ принимает комиссия, организующая выборы, по согласованию с ЦИК»,— напомнил господин Чуманин.

Председатель избиркома добавил, что официального решения о проведении опроса комиссия не принимала, но при обсуждении этой инициативы возражений ни у кого из ее членов не возникло. По данным сайта республиканского избиркома, в комиссии представлены семь политических партий. Помимо пяти парламентских, это «За справедливость!» и «Коммунисты России».

Хакасские единороссы идею использовать ДЭГ поддержали. «В России избирательными комиссиями уже начинает довольно широко применяться процедура электронного голосования на выборах. Не исключено, что через некоторое время она будет применяться и на федеральных выборах. А „Единая Россия“ уже имеет опыт проведения своего партийного предварительного электронного голосования. И это дает партии дополнительные возможности мобилизации своих сторонников. Наконец, электронное голосование просто удобно для обычного избирателя. Я думаю, что за ним будущее»,— прокомментировал „Ъ-Сибирь“ инициативу избиркома первый заместитель руководителя исполкома регионального отделения (РО) «Единой России» Виктор Лебедев.

РО КПРФ выступает против возможного использования ДЭГ, за­явила „Ъ-Сибирь“ секретарь РО по организационно-партийной работе, депутат регионального парламента Людмила Кауфман. «Прекрасно все понимают, как голосуют (при ДЭГ.— „Ъ“), больше шансов завести каких-то „левых“ голосов»,— пояснила она. По словам госпожи Кауфман, в дальнейшем эта позиция хакасских коммунистов будет официально сформулирована и объявлена. При этом, как отметила секретарь РО, использование административного ресурса в интересах КПРФ в рес­публике исключено.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, против использования ДЭГ на губернаторских выборах 2023 года выступили коммунисты Алтайского края. Они настаивают на проведении народного опроса по этому поводу. Предположительно, этот вопрос может быть вынесен на сессию законодательного собрания региона, которая состоится 26 января. Алтайским краем в настоящее время руководит единоросс Виктор Томенко, срок полномочий которого, как и у Валентина Коновалова, заканчивается в этом году.

Красноярский политический аналитик Александр Чернявский считает, что результат использования ДЭГ зависит от того, как партии будут преподносить этот формат своему «ядерному» электорату. «Если „Единая Россия“ и некоторые другие партии призывают своих избирателей пользоваться ДЭГ, то КПРФ, на мой взгляд, совершает принципиальную ошибку, агитируя против электронного голосования. Тем самым они отсекают немалую часть людей, которые лояльно относятся к левым идеям, но по разным причинам не приходят на участки в день выборов»,— сказал эксперт „Ъ-Сибирь“. По его мнению, такую же ошибку совершают в США трамписты, сея в рядах республиканцев сомнения в почтовом голосовании, вместо того чтобы использовать этот формат для решения своих политических задач.

Валерий Лавский