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Авторитету — по минимуму

Вор в законе Костя Канский приговорен к восьми годам колонии

В Красноярске вынесли приговор 57-летнему Константину Найбауэру, известному в криминальных кругах как Костя Канский. Авторитет, получивший титул вора в законе еще четверть века назад, обвинялся в занятии высшего положения в преступной иерархии: он, по данным силовиков, отвечал за пополнение общака, разрешение споров между противостоящими группировками, сохранение и продвижение уголовных традиций. На основании вердикта присяжных, которые признали «законника» винов­ным и не заслуживающим снисхождения, ему назначили восемь лет колонии строгого режима из 15 возможных по его статье. Защита заявила, что опротестует приговор и будет настаивать на оправдании. В октябре 2021 года присяжные единогласно проголосовали за невиновность авторитета, но прокуратура добилась отмены этого вердикта и пересмотра дела.

Константин Найбауэр давать показания отказался

Константин Найбауэр давать показания отказался

Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ

Константин Найбауэр давать показания отказался

Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ

В Красноярске в среду завершился судебный процесс над вором в законе Константином Найбауэром.

По данным правоохранителей, свою первую судимость будущий авторитет получил в 1981 году, будучи подростком. Абанский райсуд Красноярского края признал его винов­ным в краже (ст. 144 УК РСФСР) и приговорил к трем годам лишения свободы с отсрочкой наказания на два года. В следующий раз, в 1982 году, суд был уже не таким благосклонным, назначив Найбауэру три с половиной года заключения за угон (ст. 212.1 УК РФСФСР). Две трети срока он отбывал в воспитательно-трудовой колонии для несовершеннолетних и треть — в исправительно-трудовой колонии. Там, как считают силовики, он и проникся криминальной идеологией. В 1990-х годах Константин Найбауэр переехал в Москву, где якобы сошелся с лидерами преступного мира столицы и Подмосковья. С этого момента, считают оперативники, его влияние в криминалитете стало неуклонно расти. В 1997 году Найбауэра короновали известные воры в законе Владимир Баркалов (Блондин), Олег Михаэлян (Олежка Ашхабадский), Давид Панчвидзе (Панчо), Теймураз Фароян (Тэко) и др.

В 2002 году авторитет вернулся в Сибирь. По информации силовиков, он стал решать вопросы функционирования криминальной среды Красноярского края и Республики Тыва. В частности, назначал на нижестоящие уровни преступной иерархии доверенных лиц, выступал в качестве третейского судьи в спорах между противоборствующими группировками, отвечал за пополнение воровской кассы, соблюдение на вверенных ему территориях принятых в криминальной среде традиций и их пропаганду. К голосу авторитета прислушивались, редкая воровская сходка даже за пределами страны проходила без его участия, отмечается в материалах дела.

Авторитет пережил два покушения: в 2005 и 2011 годах. В промежутке между ними, в 2008 году, Костя Канский вновь оказался за решеткой. Его осудили на один год девять месяцев за хранение наркотиков (ст. 228 УК РФ). Примерно 30 граммов гашиша оперативники изъяли у «законника», когда он приехал на Алтай на заседание воровского схода.

В октябре 2019 года в отношении вора в законе возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, санкция — от восьми до 15 лет заключения). Сотрудники полиции и Росгвардии, пришедшие за ним, не застали его дома. Оперативники обнаружили авторитета примерно в 200 метрах от его коттеджа в лесном массиве, где он прятался в яме под упавшим деревом. «Подвела меня моя чуйка на этот раз, валить надо было раньше»,— пересказали правоохранители его слова. С санкции суда Константина Найбауэра заключили под стражу.

Одним из доказательств по делу стало заключение преподавателя академии управления МВД России. Специалисту были представлены фотографии обвиняемого с обнаженным торсом, где видны набитые на его предплечьях татуировки в виде восьмиконечных звезд — так называемые «розы ветров». Эксперт пояснил суду, что, кроме воров в законе, никто иной из преступной среды не имеет право делать подобные татуировки.

Сам авторитет давать показания отказался, вину в инкриминируемом преступлении не признал. Ознакомившись с материалами следствия, он ходатайствовал о рассмотрении дела судом присяжных.

В сентябре 2021 года они вынесли оправдательный вердикт. За невинов­ность подсудимого присяжные проголосовали единогласно. В дальнейшем Пятый апелляционный суд по представлению прокуратуры отменил это решение, усмотрев процессуальные нарушения, и назначил новое разбирательство.

Дело рассматривалось уже другим жюри присяжных. Гособвинение поддерживал прокурор Красноярского края Роман Тютюник: «Найбауэр от криминального статуса не отказался и продолжает занимать указанное высшее положение в преступной иерархии, придерживаться правил и обычаев, принятых в криминальной среде, пропагандировать так называемые „воровские идеи“, сплачивая лиц криминальной направленности».

Адвокат Олег Пантела заявил в суде, что следствие не представило ни одного доказательства виновности его подзащитного. К показаниям многочисленных свидетелей он просил относиться критически, поскольку в них множество противоречий. «Уважаемые присяжные, я со своей стороны попытался вам донести, что на сегодняшний день не доказана его вина в занятии высшего положения в преступной иерархии. Удаляясь в совещательную комнату, я прошу вас взвесить все доказательства. Надеюсь, что вы примете правильное решение и вынесете оправдательный вердикт»,— напутствовал присяжных защитник.

Заседатели единодушно согласились с прокурором. В середине декабря прошлого года они признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. Авторитет отказался от выступления с последним словом.

В среду по делу вынесли приговор. Костя Канский, едва переступив порог зала заседаний, ругаясь матом, набросился с тростью на фотокорреспондентов. Они чудом увернулись от ударов. Судья назначил авторитету восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такое наказание требовала для обвиняемого прокуратура. После оглашения приговора Константина Найбауэра, который после вердикта присяжных находился под домашним арестом, взяли под стражу, сообщили в пресс-службе краевого суда. Адвокат Пантела заявил „Ъ-Сибирь“, что обжалует решение, он считает, что прокуратура «допустила множество нарушений, которые повлияли на предубеждение присяжных».

Константин Воронов

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