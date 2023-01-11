«Свердловский комбинат хлебопродуктов» намерен подать иск о банкротстве птицефабрики «Рефтинская»

«Свердловский комбинат хлебопродуктов» (СКХП, занимается производством комбикормов) намерен обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о признании банкротом птицефабрики «Рефтинская». Соответствующее сообщение опубликовано на «Федресурсе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Кредитор ОАО "Свердловский комбинат хлебопродуктов" в лице генерального директора Душкина Олега Валентиновича, уведомляет о намерении обратиться с заявлением о признании АО «Птицефабрика "Рефтинская" несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Рефтинской», сейчас идут суды по поводу задолженности птицефабрики перед СХПК. «На данный момент нет ни одного законного основания подавать на банкротство, нет еще решения суда, которое бы обязывало "Рефтинскую" что-либо выплатить. Между нами и нашим дочерним предприятием были разногласия по поводу суммы задолженности, эти разногласия мы и решаем в суде. После того, как суд примет решение, мы в соответствие с законом исполним его», — прокомментировали изданию в компании. Согласно данным картотеки арбитражного суда, СКПХ подала иск к птицефабрике в конце сентября.

Напомним, в прошлом году СКХП судился с птицефабрикой о признании недействительным договора купли-продажи 51% акций комбината. Но не смог выиграть суд. Сделка о продаже 51% акций СКХП состоялась 1 апреля 2022 года. Пакет акций был продан птицефабрике за 250 млн руб. Долю комбината изначально хотели продать частному инвестору за 262 млн руб., однако власти решили передать ее птицефабрике. Это, как полагают на СКХП, принесло ущерб государству в размере 12 млн руб. Поэтому СКХП и его миноритарные акционеры в июне подали иск к птицефабрике о признании недействительным договора купли-продажи доли комбината.

Летом прошлого года «Рефтинская» птицефабрика перешла под контроль Уральской агропромышленной группы (УАГ, Курганская область).

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