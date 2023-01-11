Завершено расследование уголовного дела в отношении лидера ОПГ Оренбуржья

Завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего лидера ОПГ из Орска Сергея Корчагина. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, убийстве трех и покушении на убийство четырех человек, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ст. 210.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п.п. «а», «е», «ж» «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый с 1999 года по апрель 2000 года организовал преступную группу в Оренбуржье. С 2000-х годов он назначал «смотрящих» за отдельными городами и районами региона, поддерживал связи между ОПГ Оренбургской области. Также лидер ОПГ организовал убийства из-за раздела сфер криминального влияния, полагает следствие. Так, в мае 2000 года Сергей Корчагин «выступил в качестве заказчика убийства криминального авторитета из Орска по прозвищу Абхазец. Киллер убил его 19 мая 2000 года.

По еще одному заказу в октябре 2005 года исполнитель преступления выстрелил около 20 раз из АК-74 в двух потерпевших, находящихся в автомобиле. В итоге один из мужчин умер, второго спасли врачи после шести ранений. В июне 2006 года лидер ОПГ организовал убийство жителя Орска. Исполнители преступления установили взрывное устройство и привели его в действие в момент движения автомобиля жертвы. Однако машина была бронированная. В списке преступлений обвиняемого также организация в июле 2008 года убийства жителя Орска на лестничном марше подъезда его дома.

Сергей Корчагин был задержан во время спецоперации в подмосковном аэропорту в декабре 2021 года. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ани Айвазян, Самара