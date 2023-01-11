Экс-замначальника отдела полиции Магнитогорска осудили за разглашение гостайны

Челябинский областной суд признал бывшего заместителя начальника одного из отделов УМВД России по Магнитогорску виновным в разглашении государственной тайны. Ему назначен один год лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщают в управлении ФСБ региона.

Установлено, что в 2020 году полицейский в переписке в мессенджере с гражданином, не имеющим допуска к гостайне, передал сведения о проведении негласных оперативно-разыскных мероприятий в отношении фигуранта уголовного дела. Тем самым он раскрыл детали проводимых оперативных действий. Сотруднику полиции предъявили обвинение по ч. 1 ст. 283 УК РФ.