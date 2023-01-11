Губернатор Кемеровской области лишил Галкина региональных наград

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о лишении артиста Максима Галкина (признан иноагентом) региональных наград «в связи с совершением проступка, порочащего его как награжденного». Ранее с соответствующей просьбой к нему обратились кузбасские ветераны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте правительства региона, господин Галкин лишен ордена Почета Кузбасса, который он получил в 2013 году, и медали «За веру и добро», которую ему вручили в 2004 году.

Ранее в региональном Совете ветеранов заявили, что Максим Галкин как «публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы», не достоен отечественных наград.

Артист выступает против российской военной операции на Украине. Он неоднократно делал соответствующие заявления в своих социальных сетях. Также артист дал несколько благотворительных концертов в поддержку украинских беженцев.

Весной господин Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой покинули Россию. В сентябре 2022 года Минюст включил шоумена в реестр иноагентов.

Дарья Эрозбек