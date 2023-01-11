Идеальные лица

Как заботятся о своей внешности известные модели, которые вот уже в течение нескольких десятилетий остаются на вершине славы и карьеры, выясняет «Коммерсантъ Стиль».

Красота — дело хлопотное и недолговечное. Однако что Кейт Мосс, что Клаудия Шиффер не сходят с подиумов модных показов и не перестают заключать контракты на съемки в рекламе — обеим уже под 50. Беззаботность молодости уступила место осознанности и умению чувствовать конъюнктуру момента — почти каждая из них не только состоялась как селебрити и it-girl, но и стала производить свою косметику. Рассказывая про массаж кварцем или о своем режиме питания, они не могут не упомянуть и средства из своих бьюти-линий. Впрочем, если закрыть глаза на эти в общем милые попытки продавать, послушать их советы все равно интересно — все же во многом благодаря им сформировался целый архетип вневозрастных красавиц, достойных подражания.

Хелена Кристенсен

«Если я работаю из дома, то люблю с утра наносить маску на лицо, если нужно уехать, то тогда умываюсь гелем Ole Henriksen Face The Truth и увлажняю кожу тоником Christine Chin. Затем я использую средства Joanna Vargas: сыворотку, натуральное масло и дневной крем Nimue Ai. В уходе за телом отдаю предпочтение кокосовому маслу и люблю принимать ванны с солью и кокосовым молоком Herbivore. Редко, когда я не очищаю лицо перед сном — я использую средство для умывания с витамином С все той же Joanna Vargas».

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Фото: instagram@helenachristensen Хелена Кристенсен

Фото: instagram@helenachristensen

Клаудия Шиффер

«Мне нравится простой уход за кожей, поэтому он у меня одинаков вне зависимости от сезона. Я начинаю с очищающего бальзама Bamford, потом делаю пилинг-эксфолиатор. Я обычно смешиваю увлажняющий крем с различными маслами — добавление масла делает кожу свежей и здоровой. Если я выгляжу немного отекшей, то пью больше воды и прекращаю есть что-либо молочное или с содержанием пшеницы. Да, и я аккуратна с шоколадом — он вызывает высыпания».

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Фото: instagram@claudiaschiffer Клаудия Шиффер

Фото: instagram@claudiaschiffer

Кейт Мосс

«Я умываюсь средством из своей линии Cosmoss, мне всегда нравится очищать кожу именно с водой, а не просто молочком. Затем я использую увлажняющий крем и распыляю на кожу Sacred Mist, который сразу поднимает настроение. Мой старый прием — погрузить лицо в миску с ледяной водой и ломтиками огурца — по-прежнему отлично работает — так быстро подтягивается кожа и уходит отечность. Затем я наношу на кожу капли Cosmoss Golden Nectar с массажными скребками гуаша — они придают коже дополнительное сияние и отлично подходят для детоксикации и лимфодренажа».

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Фото: instagram@cosmoss Кейт Мосс

Фото: instagram@cosmoss

Рози Хантингтон-Уайтли

«Моя кожа склонна к акне, и это главная задача в уходе за кожей, которую я решаю. Обычно умываюсь iS Clinical Cleansing Complex, мне нравится моя осветляющая сыворотка Rose Inc Radiant Reveal — я использую ее перед сном и под макияж как основу. Люблю также сыворотку с SPF-фактором Dr. Barbara Sturm Sun Drops. Если появилась отечность, то я использую кубики льда или замороженные сферы Omrovicsa, держу их в холодильнике и достаю по мере необходимости. LED-маска помогает от прыщей и шрамов — я люблю полежать под ее красным и синим светом. Тканевые маски использую регулярно, особенно 111Skin Rose Gold Brightening Mask — для увлажнения кожи».

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Фото: instagram@rosiehw Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: instagram@rosiehw

Аня Рубик

«Я умываюсь только чистой водой и не использую никаких специальных средств вроде гелей, потому что у меня очень сухая кожа. Главная задача — это увлажнение. Я сама делаю себе маски для лица, особенно в поездках. Я просто прошу в отеле принести мне сырое яйцо и мед, смешиваю яичные белки со столовой ложкой меда и наношу на лицо на 15 минут — он стягивает и укрепляет, а поры кажутся меньше. Я никогда не сплю с макияжем — это мой незыблемый принцип. На моей прикроватной тумбочке всегда есть классический крем Elizabeth Arden Eight Hour Cream — это мой секрет мягких ступней, я наношу его на ноги перед сном».

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Фото: instagram@anja_rubik Аня Рубик

Фото: instagram@anja_rubik

Миранда Керр

«Я использую сухую щетку уже последние лет десять — это хорошо как для общего тонуса, так и для лимфатической системы. В душе я использую очищающее средство Kora Organica и осветляющую и отшелушивающую маску с куркумой — отличный скраб или маска для детоксикации. Я часто принимаю холодный душ, поэтому начало дня у меня довольно бодрое. На лицо я наношу цитрусовый спрей Kora Organics, сыворотку с витамином С, люблю масла Radiant Eye Oil и Noni Glow Face Oil. Если лицо кажется опухшим, то использую розовый кварц гуаша вместе с маслом эвкалипта или чайного дерева. Регулярно пользуюсь микротоковым устройством NuFace, вижу разницу до и после использования».

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Фото: instagram@mirandakerr Миранда Керр

Фото: instagram@mirandakerr

Ирина Кириенко