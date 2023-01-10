Словацкая компания открыла в Татарстане первую очередь репродуктора индейки за 3 млн евро

«Дочка» компании из Словакии «Бранко нитра» — ООО «Бранко рус» ввела в эксплуатацию первую очередь репродуктора инкубационного яйца индейки тяжелого кросса but big-6 в Сабинском районе Татарстана.

Как сообщила пресс-служба минсельхозпрода республики, на первом этапе инкубаторий рассчитан на вывод 116 тыс. яиц в месяц. В дальнейшем, после расширения мощностей, производительность удвоится. Инвестиции составят 3 млн евро. Ожидается, что они окупятся за пять лет.

По информации министра Марата Зяббарова, в 2022 году в Татарстан было завезено 1,2 млн яиц индейки. Проект, по его словам, «решает логистические вопросы с доставкой яиц и вопросы инкубирования».

Как отмечает пресс-служба, в дальнейшем компания планирует построить в Сабинском районе до шести ферм для размещения родительского поголовья индейки.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"