Собиратель стволов русских

Как стало известно “Ъ”, в необычную историю попал участник СВО Асланбек Байбетиев. Получивший контузию при штурме Мариуполя, ефрейтор решил съездить ненадолго в Россию, чтобы забрать свой паспорт и с ним обратиться к гражданскому врачу по поводу головных болей. Однако был задержан пограничниками, обвинен, а затем приговорен к трем с половиной годам колонии за незаконное пересечение госграницы и контрабанду оружия. Южный окружной военный суд, впрочем, существенно скорректировал приговор, отметив, что, пока шло расследование, граница между ЛНР и РФ перестала существовать, а следовательно, и инкриминированные бойцу преступления утратили свою общественную опасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как было установлено Ростовским-на-Дону гарнизонным военным судом, в марте прошлого года ефрейтор Байбетиев, отпросившись у командира своей тактической группы, покинул расположение части в Мариуполе и отправился в путь на своей «Ниве», которую заблаговременно взял на спецоперацию. Военнослужащий благополучно проехал Донецкую и Луганскую республики, а в районе поселка Дьяково пересек российскую границу и направился в поселок Новая Надежда, административно относящийся уже к Ростовской области. По России пехотинец успел проехать только 1600 м — его остановили пограничники. При досмотре выяснилось, что багажник «Нивы» набит автоматами и подствольными гранатометами. Это стало основанием для задержания ефрейтора Байбетиева и его ареста по обвинению сразу в трех преступлениях: незаконных пересечении госграницы, обороте оружия и его контрабанде (ст. 222, 322 и 226.1 УК РФ). Обвиняемый восемь месяцев отсидел под арестом в СИЗО Новочеркасска, а в минувшем декабре гарнизонный суд Ростова-на-Дону приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 30 тыс. руб. Защита контрактника с приговором не согласилась и обратилась с апелляцией в Южный окружной военный суд.

На состоявшемся на днях заседании адвокат военнослужащего Алла Ахметова пояснила, что в Россию ее клиент отправился, можно сказать, вынужденно. Контрактник Байбетиев получил тяжелую, с потерей сознания, контузию при штурме Мариуполя и с тех пор мучился от головных болей. Оставаясь в ДНР, он хотел обратиться к гражданскому врачу, но в приеме ему всякий раз отказывали, поскольку свои гражданские документы боец, приехавший на Украину в первый день спецоперации, по распоряжению своих командиров оставил в ростовской Новой Надежде.

Отправляясь в путь военный, по словам его защитника, вообще не знал точного местонахождения этого населенного пункта, а ориентировался по навигатору в телефоне Honor и надеялся добраться только до ближайшего пограничного поста. Пограничникам Асланбек Байбетиев хотел объяснить свою проблему и попросить у них содействия, однако те первыми обнаружили и остановили «Ниву».

Касаясь найденного в багажнике арсенала, адвокат пояснила суду, что вооружение ее доверитель вообще не планировал продавать и тем более использовать в России. По данным самого осужденного, арсенал попал в багажник его «Нивы» опять же вынужденно — автоматы ему и его сослуживцам просто негде было больше хранить. Дело в том, что для участников СВО, по данным ефрейтора Байбетиева, не было разработано «четких указаний, приказов и устных распоряжений о том, как поступать с найденным оружием». Собирать трофейное вооружение на поле боя, как пояснил суду боец, «никто не требовал, но и не запрещал». Поэтому все найденные стволы ефрейтор и его сослуживцы просто складывали в багажник единственной в подразделении частной «Нивы», чтобы позднее сдать его на склад ракетно-артиллерийского вооружения части, расположенный на окраине Мариуполя.

В багажник «Нивы» попадали и автоматы выбывающих по ранению сослуживцев Асланбека Байбетиева. «Автоматы перед отправкой в госпиталь всегда отдавали товарищам,— пояснил осужденный.— С оружием же врачи не принимают». Боец также пояснил суду, что полностью раскаивается и признает свою вину, а попросил лишь учесть все смягчающие ее обстоятельства: свои безупречные характеристики, статус ветерана боевых действий и наличие троих детей.

Решение окружного суда оказалось довольно неожиданным. Там пояснили, что незаконный оборот оружия в действиях осужденного, конечно, присутствовал, однако приобрел он его в боевой обстановке, предполагающей «непосредственное соприкосновение и близость с противником». Стремился он таким образом и «пресечь захват оружия противником и использование его против самого Байбетиева, других военнослужащих и мирных жителей». Иначе говоря, действовал в условиях «крайней необходимости», предотвращая опасность, «угрожающую личности, интересам общества или государства». Таким образом приобретение оружия не было противоправным, поскольку эти действия «были полезны в силу обстоятельств, обусловленных крайней необходимостью».

Оценивая вмененные в вину военному другие преступления, окружной суд отметил, что незаконное пересечение границы и контрабанда оружия «перестали быть общественно-опасными деяниями» после того, как ДНР и ЛНР были приняты в состав России и «место совершения преступления стало находиться внутри страны». В итоге от наказания за эти две статьи УК РФ осужденный был освобожден вовсе, а за незаконный оборот оружия получил всего полтора года колонии поселения.

«В окружном суде внимательно выслушали и приняли все наши аргументы,— пояснила “Ъ” защитник Алла Ахметова.— Принятое там решение я считаю обоснованным, законным и просто справедливым». Защитник пояснила также, что ее клиент по-прежнему остается в СИЗО Новочеркасска, однако после вынесения апелляционного решения ему предоставили отдельную камеру и существенно облегчили условия содержания. Учитывая, что каждый отбытый под арестом день зачтется Асланбеку Байбетиеву за два дня нахождения в колонии-поселении, уже в начале февраля он должен будет выйти на свободу.

Сергей Машкин