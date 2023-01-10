Битва на Бородинской

Компании «Доринда», которая в 2013 году выкупила за 140 млн руб. право аренды земельного участка в Уфе для строительства гипермаркета «О’кей», не удается пролонгировать срок действия договора. На 6,7 га на углу улиц Пугачева и Бородинской в Уфе компания успела возвести здание гипермаркета на 90%. В 2021 году минземимущество Башкирии, которое владеет участком, отказало компании в праве на аренду. Две инстанции суда «Доринду» не поддержали: срок договора истек в 2018 году, а у застройщика было время для завершения строительства, которым он не воспользовался. Общая сумма затрат на реализацию проекта «Доринда» оценивает в 938 млн руб.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы АО «Доринда» на решение арбитражного суда Башкирии. В июле 2022 года первая инстанция отказала компании в иске к региональному минземимуществу, в котором просила признать незаконным отказ в продлении на три года договора аренды 6,7 га, расположенных на углу улиц Пугачева и Бородинской в Уфе. Там планировалось построить гипермаркет «О’кей».

«Доринда» выкупила право аренды спорного земельного участка для проектирования и строительства торгового комплекса в феврале 2013 года у ООО «Энергогазстрой» за 140 млн руб. К апрелю 2015 года компания, следует из материалов дела, завершила работы по строительству здания площадью 18,4 тыс. кв. м на 90%. Общая стоимость затрат составила свыше 938 млн руб. Тогда же мэрия Уфы продлила срок действия договора аренды до 2018 года.

В марте 2021 года «Доринда» обратилась в минземимущество Башкирии, которому перешли права на неразграниченные земельные участки, с просьбой подлить догвор аренды еще на три года. Министерство отказало «в связи отсутствием оснований».

Отказывая в удовлетворении исковых требований, арбитражный суд Башкирии не усмотрел нарушения прав «Доринды»: компании уже однократно продлевали договор аренды. Кроме того, компания в установленные сроки не завершила строительство здания гипермаркета и не предпринимала «никаких активных и разумных действий для завершения строительства» вплоть до февраля 2021 года. При этом «Доринда» не доказала в суде, что не смогла достроить здание из-за «недобросовестного поведения администрации либо иных муниципальных органов».

В марте 2022 года мэрия Уфы изъяла для муниципальных нужд часть спорного земельного участка площадью 6,5 тыс. кв. м под строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыленко и Пугачева.

«Доринда» с решением суда не согласилась и в апелляционной жалобе просила его отменить. Компания указала, что мэрия Уфы с августа 2018 года не обращалась в суд для изъятия объекта незавершенного строительства, которое находится в его собственности, а значит земельный участок также не может быть передан иным лицам и быть предметом аукциона. Суд первой инстанции, по мнению компании, не дал оценку доводам о наличии уважительных причин, по которым она была лишена возможности завершить строительство здания в установленные сроки. О причинах в материалах суда не уточняется, но, как писал «Ъ-Уфа», с 2014 года конкурсный управляющий «Энергогазстроя» Гульчачак Шигапова пыталась признать недействительной и применить последствия ничтожности сделки по продаже права аренды участка. В 2017 году арбитражный суд Башкирии отказал в иске госпоже Шигаповой, апелляция и кассация оставили решение в силе.

Апелляционный суд согласился с выводами суда Башкирии.

В компании «Доринда» на запрос «Ъ-Уфа» не ответили. Юрист, представляющая интересы компании в суде Регина Муллагалеева, от комментариев отказалась.

По мнению управляющего партнера Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, министерство на законных основаниях отказало в продлении договора аренды. «Полагаю, что шансы победы в кассации не велики. Между тем подать заявление имеет смысл, но, возможно, необходимо выстраивать обновленную позицию, отталкиваясь не от требования обязать продлить договор, а с целью попытки защиты вложенных инвестиций, ведь речь идет о вполне экономически перспективном торговом объекте», — отметил он.

Карина Мамаева