Вину определили условно

В Башкирии завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении так называемой «кармаскалинской четверки». В зависимости от роли и степени участия Кармаскалинский межрайонный суд признал троих из них — Ильнура Кинисарова, Раиля Абкадирова и Рустама Аманова, задержанных в ноябре 2020 года в поселке Кармаскалы, виновными в приготовлении к хулиганству, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Им назначены условные сроки. Подсудимые заявили, что не считают себя виновными и намерены подать апелляционные жалобы. Они связывают уголовное преследование с протестами на горе Куштау в августе 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троим подсудимым суд назначил условное наказание

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Троим подсудимым суд назначил условное наказание

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор по делу «кармаскалинской четверки». Житель Уфимского района Ильнур Кинисаров признан виновным в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке или ношении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), Раиль Абкадиров из Чишминского района — в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Кроме того, обоих, а также жителя Баймака Рустама Аманова признали виновными в приготовлении к хулиганству (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Четвертый фигурант — Марат Шарафутдинов — в настоящее время находится на психиатрическом лечении.

Подсудимые вместе с десятками других членов организации «Башкорт» (признана экстремистской и запрещена в РФ) были задержаны 7 ноября 2020 года в поселке Кармаскалы с участием спецподразделения МВД «Гром». Их остановили на подъезде к селу. Как сообщалось в рапорте начальника первого боевого отделения отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии Алексея Маслова, на въезде в поселок были остановлены два автомобиля, в которых находились 11 человек. Выйти из машин они отказались, после чего к ним применили физическую силу. Спустя полчаса к месту задержания приехали более 20 автомобилей, из которых вышли около «70 агрессивно настроенных граждан с призывом отпустить задержанных». «Многие граждане в руках и карманах держали камни, бейсбольные биты, угрожая применить их в отношении сотрудников полиции», говорится в материалах дела. При задержании они «оказали активное групповое неповиновение».

По версии следствия, задержанные планировали спровоцировать конфликт с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах, по вопросу контроля над бизнесом. Общественник Фаиль Алчинов сообщал тогда «Ъ-Уфа», что в тот день в поселке должна была состояться встреча местных жителей с представителями армянской диаспоры, между которыми ранее произошел конфликт. Однако армянская община Уфы выступила с обращением, в котором заявила, что «инцидентов с участием армян в районе не зафиксировано».

На следующий день Кармаскалинский межрайонный суд признал Ильнура Кинисарова, Раиля Абкадирова и Рустама Аманова виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и назначил 10 и 15 суток ареста. Подсудимые, как сообщается в материалах дела, оказывали наиболее активное сопротивление полиции.

Позже в отношении четверых фигурантов были возбуждены уголовные дела. В январе 2021 года в домах подсудимых были проведены обыски, их поместили в уфимское СИЗО, где трое из них провели 10 месяцев, после чего были отпущены под домашний арест. В суд уголовное дело поступило в марте 2022 года. Дело в отношении Марата Шарафутдинова выделено в отдельное производство, судом еще не рассматривалось.

Подсудимые вину не признали и просили их оправдать. Ильнур Кинисаров заявлял в суде, что ехал в Кармаскалы к друзьям на плов, для чего они купили барана, сообщила «Ъ-Уфа» правозащитница Альмира Жукова, которая участвовала в деле в качестве свидетеля. «Не подтверждено ни одного факта, где бы речь шла про конфликт с армянами. Все свидетели, которых приводило обвинение, были засекреченными. Ребята всегда вели здоровый образ жизни: развивали спорт, помогали детям, не пили спиртное. Я считаю, они подверглись преследованиям за свое активное участие в протестах против разработки шихана Куштау в августе 2020 года», — прокомментировала Альмира Жукова.

Она также отметила, что приготовления к хулиганству быть не может: «По определению это внезапно возникшее действие, к нему нельзя готовиться».

По словам фигурантов дела, взрывчатые вещества и оружие им подкинули во время обысков. Ильнур Кинисаров заявлял также, что подсудимые уже отбыли административное наказание, в связи с чем в отношении них неправомерно возбуждать уголовное дело за те же действия.

Прокуратура Башкирии запрашивала реальные сроки: для Раиля Абкадирова — шесть лет лишения свободы, Рустама Аманова — три года, Ильнура Кинисарова — пять с половиной лет.

Вчера мотивировочную часть решения судья Евгения Каримова не зачитывала. Подсудимые получили условное наказание: Раиль Абкадиров приговорен к семи годам с четырьмя годами испытательного срока и штрафу в 30 тыс. руб., Рустам Аманов получил три года, Ильнур Кинисаров — три года и два месяца.

Рустам Аманов сообщил «Ъ-Уфа», что он и его соратники планируют подавать апелляционную жалобу.

Влада Шипилова