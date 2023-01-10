Коровники по бразильской системе

В правительстве Нижегородской области прорабатывают детали создания комплекса по глубокой переработке молока и производству из него лактоферрина — железосодержащего белка. Как рассказали в региональной «Корпорации развития», потенциальные инвесторы из Бразилии готовы вложить миллиард долларов в этот проект. Сейчас нижегородские власти предварительно подбирают земельные участки в нескольких районах. В России промышленных производств лактоферрина пока нет, одно из первых создается в Новгородской области компанией «Лактис». Эксперты говорят, что емкость мирового рынка лактоферрина мала, но спрос на этот нишевый продукт динамично растет. Поэтому нижегородский проект, если он состоится, изначально будет ориентирован на экспортные поставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производством и переработкой молока в регионе заинтересовались иностранные инвесторы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Производством и переработкой молока в регионе заинтересовались иностранные инвесторы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бразильские инвесторы рассматривают возможность реализации крупного проекта по развитию молочного животноводства в Нижегородской области с объемом инвестиций более 1 млрд долларов. Об этом сообщил гендиректор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Игорь Ищенко в прямом эфире в соцсетях. По его словам, бразильская компания готова создать в регионе животноводческий комплекс замкнутого цикла, связанный с производством молока, молочной продукции и ингредиентов.

«По своим масштабам проект не имеет аналогов в России. Лактоферрин является биржевой позицией, востребованной на экспорт. При реализации проекта огромная территория уйдет под растениеводство, на площади 400 га будет построен комплекс для переработки. Надеемся, что реализация проекта оживит инвестиционный потенциал сразу нескольких районов Нижегородской области», — отметил Игорь Ищенко.

Одним из продуктов нового производства должен стать лактоферрин — железосодержащий полифункциональный белок естественного происхождения, получаемый из коровьего молока. Он защищает от вирусов и грибков, поддерживает иммунитет и в качестве пробиотика способствует росту полезной кишечной флоры. Его применяют при производстве биоактивных добавок, спортивного питания, косметики и средств гигиены. В 2020–2022 годах исследователи заявляли, что лактоферрин в комплексе с другими препаратами показал эффективность при защите от COVID-19.

В «Корпорации развития» и областном правительстве не разглашают название потенциального инвестора, так как соглашение с ним пока не подписано. В кремле уточнили, что сейчас проект находится на стадии переговоров, а бразильская компания дорабатывает параметры планируемого производства.

Региональные власти подбирают возможные земельные участки под реализацию этого проекта, бразильцы рассматривают различные варианты размещения будущего производства, но окончательно решение по площадкам еще не принято.

По словам Игоря Ищенко, принять участие в проекте могут Сбербанк и Россельхозбанк.

Ранее в СМИ сообщалось, что компания «Лактис» создает производство по выпуску биоаналога лактоферрина в Новгородской области, технология разработана совместно с Институтом биологии гена РАН. Для открытого в 2019 году опытного производства используется молоко коз, выращенных с использованием генно-модифицированных технологий. Сейчас АО «Лактис» занято строительством животноводческого комплекса. До введения западных санкций сообщалось о планах Nassau group из Нидерландов заняться глубокой переработкой молока и производством лактоферрина в Тюменской области.

Генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отметил, что в настоящий момент лактоферрин в России не производится. «Продукт в мировом масштабе очень интересный и динамично развивающийся. Однако нужно понимать, что емкость мирового рынка лактоферрина в настоящий момент очень небольшая. Она составляет чуть больше 200 млн долларов. Крупнейшим производителем сегодня является голландская FrieslandCampina, которая недавно ввела в эксплуатацию большой завод по производству белка», — отметил эксперт.

По его оценке, к 2026–2027 годах мировые объемы продаж лактоферрина могут вырасти до 500 млн долларов.

«В любом случае это очень нишевый и небольшой рынок. Поэтому создание производства подобного препарата в России изначально должно быть ориентировано не на внутреннего потребителя, а на экспорт. Понято, что если в Нижегородской области будет создано крупное производство с собственными фермами, кроме лактоферрина оно будет выпускать и традиционные молочные продукты. Для внутреннего рынка заявленный объем инвестиций очень большой. Очевидно, что предприятие сразу создается с перспективой работы на внешний рынок», — заключил Артем Белов.

Один из нижегородских аграриев заметил, что в региональной собственности практически не осталось больших земельных участков, подходящих для создания столь крупного сельхозпроизводства. Поэтому придется договариваться с собственниками земли.

Андрей Репин