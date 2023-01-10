Беглов утвердил создание в Петербурге крупнейшего в городе природного заказника

В Санкт-Петербурге на территории Курортного и Выборгского районов появится заказник «Левашовский». Решение об этом принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Новый заказник площадью 2 704 гектаров самой большой особо охраняемой природной территорией в городе, сообщает пресс-служба Смольного. С его созданием площадь заповедных территорий в Петербурге увеличится почти в полтора раза и достигнет 9,2 тыс. га.

Сейчас природно-заповедный фонд Санкт-Петербурга включает 16 заповедных территорий, которые в общей сложности занимают 4,5% от площади Санкт-Петербурга.

Территория заказника включит в себя несколько транспортных артерий города, включая КАД, дорогу на Глухое озеро и Горское шоссе. Она будет поделена на пять зон: «Западный», «Центральный», «Северо-восточный», «Восточный», «Юго-восточный». В «Левашовском» будут охраняться 17 видов растений и животных из Красной книги Петербурга.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Северу дали зеленый свет».

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