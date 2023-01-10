Гособвинение просит изменить приговор Тимуру Бекмансурову

Прокуратура направила в суд апелляционное представление на приговор в отношении Тимура Бекмансурова, который в конце прошлого года получил пожизненное заключение за совершение массового убийства и других преступлений на территории ПГНИУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда. Как следует из картотеки суда, представление было зарегистрировано 9 января. Ранее апелляционные жалобы на приговор подали защитник Бекмансурова и сам осужденный.

В прокуратуре Пермского края суть представления не прокомментировали, отметив, что позиция гособвинения будет озвучена при рассмотрении дела в апелляционной инстанции. По данным собеседников в юридических кругах, надзорный орган не оспаривает приговор в части назначенного убийце наказания. Они подозревают, что речь идет об описательной части судебного акта.

Напомним, Тимур Бекмансуров был признан в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, покушение на совершение этого преступление, посягательстве на жизнь представителя власти, умышленном повреждении чужого имущества. Сам Бекмансуров в ходе рассмотрения дела признал вину в убийстве шести человек и других инкриминируемых деяниях. При этом он просил не назначать ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.