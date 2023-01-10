Автобусный перевозчик продолжит работать в Кизеле до конца февраля

Автобусный перевозчик ООО «Ю Транс Строй», обслуживающий Кизеловский городской округ, и администрация муниципалитета договорились о заключении контракта на пассажирские перевозки до конца февраля. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал источник, знакомый с ситуацией в округе. По словам собеседника, «Ю Транс Строй» вернется к работе завтра, 11 января. Получить оперативный комментарий от главы округа Андрея Родыгина не удалось. Он не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.

Сегодня утром глава Кизела на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что прежний контракт с перевозчиком истек 8 января 2023 года. В декабре 2022-го администрацией был объявлен конкурс на организацию пассажирских перевозок на 2023 год, однако на него пока никто не заявился. Срок окончания приема заявок — 12 января 2023 года. Ранее «Ю Транс Строй» отказывался осуществлять перевозки до окончания срока проведения конкурса.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня в ходе аппаратного совещания со своим правительством и администрацией распорядился немедленно вмешаться в ситуацию с автобусным обеспечением города Кизела. По данным источника «Ъ-Прикамье», соответствующие распоряжения отданы зампредам краевого правительства Александру Борисову и Андрею Алякринскому, курирующим территории и транспорт. Транспортное сообщение в Кизеле должно быть восстановлено в кратчайшие сроки, отметил собеседник.