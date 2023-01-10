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Коммерсантъ FM
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Центробанк опубликовал портрет розничного инвестора в первом полугодии 2022 года

Центробанк России описал поведение розничных инвесторов в первом полугодии 2022 года. По его оценке, инвесторы сократили объем вложений в иностранные активы, а также снизили интерес к маржинальной торговле из-за неопределенности на фондовом рынке. Исследование опубликовано на сайте регулятора.

Фото: Банк России

Фото: Банк России

По оценке ЦБ, в 2022 году доля владельцев небольших брокерских счетов с портфелями до 10 млн выросла до 41% против 31% в 2021 году. При этом на 1% самых состоятельных клиентов брокеров приходится 74% всех активов, в доверительном управлении — 61%.

Средний портфель на брокерском обслуживании составляет 200 тыс. руб., на доверительном управлении — 1 млн руб. У 92% клиентов на брокерском обслуживании портфель с активами составляет менее 100 тыс. руб., на доверительном управлении — 56%.

Средневзвешенная доходность у брокерских клиентов упала в первом полугодии 2022 года на 25,8%, на доверительном управлении — на 8%.

Прогноз «Ъ» о ситуации на фондовом рынке в 2023 году — в материале «Ъ» «Нестабильный рост».

Олеся Павленко

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