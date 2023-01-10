Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам

Сбербанк повысил ставки ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 0,5 п.п. Минимальная ставка в обоих сегментах с 10 января увеличивается до 10,9% годовых вместо 10,4%. В кредитной организации заявили, что скорректировать ставки пришлось из-за «текущих рыночных условий».

Ставки по программам с господдержкой остались прежними. Минимальная ставка по льготной ипотеке в Себранке составит от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке. Ставка по «Семейной ипотеке» составит от 5,3% годовых на строительство дома и от 5,7% на покупку дома или квартиры в новостройке.

Представитель Сбербанка сообщил РБК, что условия ужесточат и другие банки на фоне того, как стоимость заимствования облигаций федерального займа на рынке растет на протяжении месяца.

«Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам»,— сказал собеседник издания.

Ранее Сбербанк повышал ставки по базовым ипотечным программам 8 октября — так же на 0,5 п.п. Минимальная ставка достигла 10,4%.

Дарья Эрозбек