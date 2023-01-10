Норильский банкир проиграл красноярским

Как стало известно “Ъ”, в первый рабочий день нового года Норильский городской суд отправил в колонию-поселение экс-руководителя местного отделения банка ВТБ 24 Евгения Чернышова. Управленец пострадал из-за им же самим развязанного служебного конфликта. По данным следствия, сначала он «не смог наладить конструктивную работу» с приехавшими проверять его руководителями и стал обвиняемым в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ). В надежде отомстить проверяющим господин Чернышов пожаловался на них в полицию, зачем-то приложив к заявлению сведения о счетах клиентов, и получил в итоге дополнительное обвинение в разглашении банковской тайны (ст. 283 УК РФ).

Приговорить Евгения Чернышова планировали еще в 2022 году, но на этапе прений сторон находившийся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении подсудимый неожиданно пропал. Его защита уверяла суд в том, что клиенту потребовалась срочная медпомощь и он был вынужден лечь в больницу, однако сопровождавшие расследование оперативники норильской полиции нашли фигуранта уголовного дела дома, и 26 декабря прошлого года меру пресечения ему изменили на арест. Новогодние праздники подсудимый провел в СИЗО, а на первое после них заседание в Норильском горсуде уже не приехал, а был доставлен под конвоем.

Как выяснилось из приговора, по одному из предъявленных господину Чернышову обвинений — в разглашении банковской тайны — истекли сроки давности уголовного преследования, и подсудимый согласился на его прекращение по нереабилитирующим обстоятельствам.

При этом в злоупотреблении должностными полномочиями судья признал его виновным, приговорив к двум годам колонии-поселения.

Назначенный срок, по данным участников процесса, не впечатлил осужденного, тем более что отбывать его придется почти в шаговой доступности от Норильска, в котором до недавнего времени работал и до сих пор живет господин Чернышов. Другое дело — удовлетворенный судом гражданский иск представителя ПАО ВТБ 24 к Евгению Чернышову. Сам осужденный и его адвокат пообещали оспорить вынесенное решение, но если приговор горсуда все же устоит в апелляционной инстанции, экс-банковскому служащему придется выплатить своему бывшему работодателю 3 млн 260 тыс. руб.

35-летний господин Чернышов, возглавлявший операционный офис «Норильский» ВТБ, попал в колонию, можно сказать, из-за конфликта со своим непосредственным начальником — руководителем регионального банковского офиса «Красноярский» Натальей Табаринцевой. У двух управленцев в 2018 году, как сказано в материалах следствия, возникли «личные неприязненные отношения», и они стали собирать компромат друг на друга. В этом противостоянии убедительную победу одержала региональная организация.

В апреле 2019 года госпожа Табаринцева издала приказ №268 о проведении так называемой внезапной ревизии денежных средств и иных ценностей, находившихся в хранилище норильского офиса. Приехавшая в город комиссия из Красноярска и обнаружила в хозяйстве господина Чернышова все те нарушения, которые легли затем в основу его обвинения по ст. 285 УК РФ. Как оказалось, норильчанин грубо и систематически нарушал положения так называемого сборника тарифов ВТБ, предусматривающего взимание с клиента комиссии в размере 1,5% от суммы операции при переводе денежных средств и 10% при выдаче наличных, если средства пролежали на счету менее 40 дней. Ведомственная комиссия, а вслед за ней следствие и суд установили, что господин Чернышов «освободил» от пошлины примерно десяток своих приятелей-бизнесменов, совершавших регулярные финансовые операции через норильский офис банка. Как пояснили в суде бывшие подчиненные Евгения Чернышова, все расходные операции в банке проходили через автоматизированные системы «Фронт» и «Бисквит», автоматически рассчитывающие и снимающие комиссию с клиента. При этом в некоторых случаях глава офиса заставлял «лицо, формирующее расходную операцию», вручную задавать системе режим «без комиссии», лишив таким образом банк причитающейся ему прибыли в размере 3,26 млн руб. Следствие и суд пришли к выводу о том, что управленец руководствовался корыстными мотивами, однако доказать его возможную причастность к хищению средств не удалось, поэтому господину Чернышову вменили в вину только злоупотребление полномочиями.

Еще весной 2019 года, до того как было возбуждено соответствующее уголовное дело, руководитель норильского офиса был снят с должности и уволен, но, уже будучи в статусе безработного, господин Чернышов нанес регионалам ответный удар.

С его подачи верная экс-управленцу главный персональный менеджер офиса «Норильский» написала в главный офис ВТБ в Москве заявление с жалобой на региональную организацию, указав в нем, что красноярские банкиры якобы подделывают документы при выдаче кредитов индивидуальным предпринимателям, получают таким образом незаконный доход и уже причинили банку ущерб на 30 млн руб. Соответственно, «внезапная проверка» началась уже в Красноярске, однако по ее итогам претензии жалобщиков были признаны необоснованными, и персональный менеджер лишилась должности вслед за своим бывшим руководителем.

Господин Чернышов между тем не оставил попыток поквитаться с «красноярскими» и уже лично отправился с заявлением в норильскую полицию. В нем он повторно изложил свои претензии к региональному офису, а подкрепил их увесистой пачкой банковских договоров, заключенных клиентами допофиса «Норильский». По мнению заявителя, все эти люди могли бы свидетельствовать о нарушениях в «Красноярском» офисе, однако полицейских заинтересовало в первую очередь, как содержащие банковскую тайну документы оказались у безработного и не имеющего отношения к банку человека. Так в обвинении Евгения Чернышова появилась дополнительная статья УК.

Представлявший в суде интересы потерпевшей стороны адвокат Магамед Исмаилов назвал вынесенный приговор законным и справедливым, однако от более подробных комментариев воздержался, сославшись на то, что мотивировочную часть судебного решения стороны еще не получили.

Сергей Машкин