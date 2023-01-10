156 миллиардов рублей составлял на 1 января 2023 года объем государственного долга Москвы, сообщается на столичном портале «Открытый бюджет». Годом ранее, на 1 января 2022 года, показатель был равен 145,4 млрд руб. Таким образом, за год госдолг вырос на 10,6 млрд руб. Весь госдолг Москвы относится к категории внутреннего, внешний долг отсутствует. В отличие от других регионов у Москвы нет задолженности по банковским кредитам и по государственным гарантиям. Из общей суммы долга на выпущенные столицей госбумаги приходится 115,4 млрд руб. (74%), на бюджетные кредиты федерального центра — 40,5 млрд руб. (26%). Верхний предел внутреннего госдолга Москвы установлен законом на уровне 410,8 млрд руб.

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