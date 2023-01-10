На головном участке М-11 увеличили тарифы за проезд

Северо-западная концессионная компания (СЗКК) с 9 января скорректировала тарифную сетку на головном участке трассы М-11 Москва—Петербург 15–58 км. Цены меняются в связи с «ежегодной актуализацией тарифов», пояснили в компании.

Для автовладельцев, оплачивающих проезд транспондерами СЗКК, дневная поездка от МКАД до Шереметьево-2 теперь стоит 385 руб. (вместо прежних 340 руб.), до Шереметьево-1 — 520 руб. (вместо 450 руб.), из Зеленограда в Москву — 460 руб. (вместо 400 руб.), из Москвы в Солнечногорск — 750 руб. (вместо 650 руб.).

Для водителей, оплачивающих проезд наличными, банковскими картами или транспондерами других эмитентов («Автодора», Западного скоростного диаметра и т. д.), дневная поездка от МКАД до Шереметьево-2 теперь обойдется в 410 руб. (вместо 360 руб.), до Шереметьево-1 — 550 руб. (вместо 480 руб.), из Зеленограда в Москву — 500 руб. (вместо 450 руб.), из Москвы в Солнечногорск — 900 руб. (вместо 800 руб.).

Дневные поездки между Шереметьево-1 и Шереметьево-2 стали дешевле: для владельцев транспондеров СЗКК — 10 руб. (вместо 50 руб.), для остальных водителей — 20 руб. (вместо 100 руб.).

Стоимость проезда для пользователей абонементов не поменялась.

Также с 50 до 100 руб. подорожал фиксированный ежемесячный платеж для физлиц при использовании транспондера компании, сообщили в СЗКК. Эти деньги списываются только при совершении поездок: если за календарный месяц водитель на трассу не выезжал, плату не спишут.

Иван Тяжлов