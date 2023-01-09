«Оникс» разгуляется на Пермской

Девелопер «Оникс» возведет жилой дом в историческом центре города — на ул. Пермской, 6. Участок в 2,5 тыс. кв. м расположен рядом с трамвайным кольцом в Разгуляе и строящимся комплексом бизнес-класса «Новая губерния». По данным группы компаний, новостройка будет представлять собой шестиэтажный клубный дом. В последние два года «Оникс» активно наращивает портфель девелоперских проектов. Недавно краевые власти согласовали холдингу крупный проект по освоению территории потенциального затопления в Камской долине. Эксперты говорят, что микрорайон Разгуляй превратился в «тихий центр» жилья повышенной комфортности. Поэтому будущий дом «Оникса» должен соответствовать по качеству соседним домам микрорайона, иначе продавать квартиры в нем будет некому.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

ГК «Оникс» построит жилой дом в историческом центре Перми. Структура холдинга — ООО СЗ «Оникс» — получила положительное заключение экспертизы на проект много­квартирного дома на ул. Пермской, 6. Согласно Единому госреестру заключений экспертизы проектной документации, оно выдано девелоперу 27 декабря. Техзаказчиком по проекту является пермское ООО «Строй-Проект». Разрешение на возведение дома было получено 24 августа прошлого года. Участок под объект площадью 2,5 тыс. кв. м расположен на ул. Пермской, 6, возле трамвайного кольца в Разгуляе, через дорогу от сквера им. Татищева. Рядом строятся дома ЖК «Новая губерния» («Мегаполис») и Art house (CЗ «Инвестстрой групп»), вблизи находятся малоэтажные деревянные дома.

На публичном портале ИСОГД Перми указано, что территориальное и функциональное зонирование участка не запрещает жилую застройку. Земля входит в зону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1. Площадка находится на территории достопримечательного места «Пермь губернская, поселение», в буферной зоне достопримечательного места «Егошихинский медеплавильный завод». С учетом градостроительных ограничений здесь можно строить дома не выше шести этажей.

«На участке предполагается строительство двухсекционного жилого дома в шесть этажей с пристроенной наземной автостоянкой и встроенными помещениями общественного назначения»,— рассказали в ГК «Оникс». На первом этаже обустроят офисы, остальные этажи станут жилыми. Общая площадь здания составит 9,3 тыс. кв. м, в том числе площадь квартир — 4,5 тыс. кв. м. В доме предусмотрен подземный этаж, где планируется разместить кладовые. Наземная автостоянка на 22 автомобиля будет представлять собой одноэтажное строение с эксплуатируемой кровлей, на которой появятся детские и спортивные площадки. Объект позиционируется как клубный дом бизнес-класса на 80 квартир. К его строительству планируется приступить во втором квартале этого года.

ГК «Оникс» принадлежит пермскому бизнесмену, владельцу рекламного агентства «Оникс» Демиду Кузьмичеву. Как указано на сайте группы «Оникс», с 2005 года холдинг работает в сфере коммерческого и жилищного строительства. Компания ввела дом «Дядя Степа» на ул. Буксирной, 10. Сейчас строится «Полосатый дом» на ул. Е. Ярославского, 60, и ЖК «Мир» на шоссе Космонавтов, 309а. Группа активно наращивает портфель строительных проектов. В 2021 году стало известно о намерениях девелопера возвести жилье на Гайве, по ул. Репина, 39. Ранее мэрия безвозмездно передала эту территорию церкви в честь Воскресения Словущего для строительства храма. После этого религиозная организация продала часть земли девелоперу. Кроме того, «Оникс» реконструирует в ЖК недостроенные дома на ул. Кировоградской, 28. В декабре структура «Оникса» подписала с краевыми властями соглашение о комплексном развитии территории в Камской долине. На месте бывшей котельной за ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 108 и 108а) холдинг планирует возвести новый микрорайон — примерно 140 тыс. кв. м жилья и социнфраструктуру. Земля входит в зону потенциального затопления.

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный отметил, что проектное финансирование позволяет инвесторам реализовывать строительные проекты при небольших рисках. Высокая стоимость первичного жилья обеспечивает хорошую доходность. «Когда инвестор построил один или два дома — это совсем другая история по сравнению с тем, когда компания строит пять-шесть больших домов. В этом случае девелоперу нужна хорошо подготовленная команда, а также ресурсы и инфраструктура»,— рассуждает эксперт. Михаил Бесфамильный подчеркнул, что дом на ул. Пермской, 6, будет клубным. Большинство объектов, строящихся в центре Перми, относят к бизнес-классу именно благодаря локации, считает гендиректор «Орсо групп». Дома повышенного класса должны иметь небольшое количество квартир, высокие потолки (от 3 м) и подземную парковку. «Каким будет фасад — уже не сильно принципиально для покупателей»,— добавил господин Бесфамильный.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев заметил, что будущий дом «Оникса» должен соответствовать соседним домам микрорайона, таким как «Губерния», «Новая губерния» и прочие. «Разгуляй превратился в „тихий центр“ повышенной комфортности, с очень определенным социальным кругом. Конечно, застройщику дома на ул. Пермской, 6, это надо учитывать. Если качество строительства, проект и „начинка“ не будут соответствовать требованиям потенциального круга людей, которые хотели бы там жить, продавать квартиры в этом доме будет некому»,— полагает Алексей Ананьев.

Евгения Ахмедова