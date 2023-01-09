Не заключай и властвуй

Городские власти не стали заключать новый контракт с главой Мотовилихинского района Перми Александром Хаткевичем, он покинет должность после 10 января. Ранее господин Хаткевич возглавлял департамент имущественных отношений краевой столицы и считался членом команды экс-мэра Перми Дмитрия Самойлова. По одной из версий, на непродлении контракта настаивали краевые власти, недовольные работой главы в сфере благоустройства. Сам Александр Хаткевич ситуацию не прокомментировал. Эксперты «Ъ-Прикамье» полагают, что будет непросто отыскать кандидатов на пост руководителя района, так как «муниципальная служба перестала быть социальным лифтом для управленцев».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

Глава Перми Алексей Демкин решил не заключать новый контракт с руководителем Мотовилихинского района краевой столицы Александром Хаткевичем. Действующий контракт истекает 10 января, после чего глава района покинет должность.

Как сообщает пресс-служба мэрии Перми, исполняющим обязанности руководителя района назначен первый замглавы районной администрации, экс-председатель Краснокамской думы Юрий Трухин. Причины этого кадрового решения в мэрии не комментируют. По одной из версий, на уходе господина Хаткевича настаивали краевые власти.

Источник, знакомый с ситуацией в мэрии, подтвердил, что «на краевом уровне зрело недовольство работой Хаткевича». «Прежде всего, это касалось вопросов благоустройства: ликвидации киосков, уборки снега. Однако никто его досрочно не увольнял. Просто приняли решение не продлевать контракт после истечения»,— добавил собеседник. Сам Александр Хаткевич заявил «Ъ-Прикамье», что готов прокомментировать ситуацию позже.

Юрий Трухин рассказал «Ъ-Прикамье», что решение о смене руководителя района оказалось для него неожиданным. «Но я работаю в системе, и если предложат пост главы района — готов его принять»,— добавил господин Трухин. Источник, знакомый с ситуацией в мэрии, полагает, что на пост главы района будут рассматриваться несколько кандидатов, однако их фамилий он не назвал.

Мотовилихинский — один из крупнейших районов Перми и второй по численности населения. По данным всероссийской переписи населения 2020 года, в Мотовилихе проживало 185,7 тыс. человек. На территории района расположены крупные мероприятия, работающие на военно-промышленный комплекс: ПАО «Мотовилихинские заводы» и АО «Пермский завод „Машиностроитель“».

Александр Хаткевич возглавлял Мотовилиху с весны 2018 года. Ранее он работал руководителем департамента имущественных отношений администрации Перми. До прихода на муниципальную службу в 2014 году господин Хаткевич работал в пермском филиале «Ростелекома», в котором занимался имущественным комплексом компании. По итогам 2021 года господин Хаткевич задекларировал доход в 2,9 млн руб. и вошел в тройку самых обеспеченных руководителей районов Перми.

Александр Хаткевич считается представителем команды бывшего мэра Перми, а сейчас краевого вице-премьера Дмитрия Самойлова. В прошлом году пост главы Ленинского района Перми покинул Александр Козенков, также считающийся членом команды господина Самойлова. Новым руководителем района стал бывший исполнительный директор совета муниципальных образований Прикамья Александр Русанов, считающийся близким к региональным властям.

Депутат Пермской думы Олег Бурдин оценивает деятельность Александра Хаткевича на посту главы района положительно: «Думаю, он находился на своем месте. Конечно, были некоторые проблемы, связанные с формированием команды, но с поставленными задачами он справлялся. Мотовилихинский район — непростой, он имеет довольно протяженный частный сектор, где возникали проблемы с уборкой улиц от снега. На территории также много ветхого и аварийного жилья, есть проблема с транспортной доступностью Висима. Тем не менее мне как депутату было удобно работать с главой района, он прислушивался к просьбам избирателей и старался оперативно решать проблемы».

Политический консультант Людмила Ознобишина полагает, что возможная смена главы Мотовилихинского района обсуждалась давно. «Думаю, что здесь уже совпало и желание Александра Хаткевича уйти, и оргвыводы, сделанные по итогам зимнего благоустроительного и отопительного сезонов»,— считает эксперт.

Она добавила, что «муниципальная служба перестала быть социальным лифтом», поэтому не стоит ожидать большого количества кандидатов на должность главы района. «Зима проверяет любого главу района на управленческую пригодность. Чтобы пройти эту проверку, требуется хозяйственный опыт, но нелишним будет и опыт работы в бизнесе, а также умение сформировать команду, которая сможет выстроить отношения с подрядчиками, с ресурсоснабжающими организациями. При этом реальных рычагов управления у глав административных районов нет. В результате подобрать эффективного управленца сложно. Лояльного можно, хотя и здесь уже „скамейка запасных“ закончилась»,— отмечает Людмила Ознобишина. По ее словам, «при отсутствии в публичной плоскости каких-либо фамилий, реальных кандидатур» шансы Юрия Трухина возглавить Мотовилихинский район довольно высоки.

Константин Кадочников