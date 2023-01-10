Покупатели остались дома

Новогодние каникулы не убедили россиян вернуться в торговые центры: их посещаемость в Москве и Санкт-Петербурге оказалась на 10–15% ниже прошлогодней и более чем на 30% отстала от показателей 2020 года. Части объектов и сетей удалось продемонстрировать неплохие показатели за счет роста внутреннего туризма, холодной погоды и оптимизации работы. Но в основном трафик продолжают сдерживать низкая покупательная способность и снижение ассортимента магазинов. Прирост посещаемости в торгцентрах эксперты ждут весной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Показатель Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в торговых центрах Москвы в первую неделю 2023 года отстал от аналогичного периода 2022 года на 15%, в Санкт-Петербурге — на 10%. Относительно начала 2020 года Mall Index оказался ниже на 36% и 31% соответственно. Такие данные приводит Focus Technologies. На настроения покупателей в период новогодних каникул продолжили влиять стремление экономить и снижение ассортимента привычных магазинов из-за ухода зарубежных брендов, говорит руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев. По его словам, рынок остается неоднородным: показатели малоформатных объектов лучше, чем у крупных торгцентров.

Президент Magic Group Александр Перемятов соглашается, что на праздниках посещаемость торгцентров в среднем на 30% отставала от показателей до пандемии, а конверсия у некоторых ритейлеров сократилась в 1,5 раза. Покупательная способность в целом снизилась, а оставшийся спрос был истощен постоянными распродажами, сопровождавшими уход из страны части зарубежных брендов, отмечает он. Гендиректор «Этерны» Дмитрий Томилин не считает спад трафика в праздничные дни критичным, называя основной проблемой низкую конверсию. «От того, что люди толпами ходят мимо витрин, никто еще богаче не становился»,— отмечает он.

Коммерческий директор Malltech Мария Дриц говорит, что посещаемость торгцентров компании на праздниках за год выросла на 7%, что частично связано с действовавшими в начале 2022 года санитарными ограничениями в регионах присутствия. В зависимости от них динамика для разных торгцентров варьировалась от минус 20% до плюс 30%, рассказывает она. Снижение трафика относительно периода до пандемии госпожа Дриц оценивает в среднем в 22%. Директор отдела управления торговой недвижимостью CORE.XP Дмитрий Костомахин говорит, что посещаемость региональных торговых центров компании оказалась сопоставима или на 5–7% выше прошлого года. По его словам, позитивную динамику показали развлечения, общепит и магазины спорттоваров, а в магазинах электроники, напротив, наблюдался спад.

Президент Baon Илья Ярошенко говорит, что в московских магазинах его сети трафик на праздниках был на 5% ниже прошлогоднего, а в Санкт-Петербурге оказался сопоставим. Выручка же сети выросла на 30%. Председатель совета директоров «Глории Джинс» Владимир Мельников говорит, что посещаемость его магазинов в Москве на каникулах выросла на 16,4%, в Санкт-Петербурге — на 29%. Выручка также показала позитивную динамику. В «Лэтуале» говорят о приросте трафика на 10% по всей сети, в Санкт-Петербурге — на 23%.

Сравнительно хорошую картину Илья Ярошенко связывает с высоким турпотоком в крупнейшие города РФ и перераспределением трафика от закрывавшихся магазинов. «Погода в этом году помогает продавать верхнюю одежду, а небольшой заказ на сезон не дает возможности сильно дисконтировать товар»,— отметил он. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева считает, что в Москве на праздниках было в целом больше людей, чем годом ранее: помимо магазинов, посетителей в торгцентры привлекали ледовые катки, кинотеатры, детские площадки и т. д.

Александр Перемятов сомневается, что рынок торгцентров в целом сможет вернуться к показателям до пандемии. А Михаил Васильев не исключает небольшого роста посещаемости весной с началом реализации отложенного спроса, когда у потребителей сократятся товарные запасы, сформированные на волне ажиотажа прошлого года.

Александра Мерцалова, Алина Савицкая