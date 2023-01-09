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Коммерсантъ FM
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Летевший из Москвы в Гоа самолет Azur Air экстренно сел после сообщения о мине

Самолет Azur Air, летевший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку в штате Гуджарат из-за сообщения о мине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника Минавиации Индии.

«Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего по маршруту Москва—Гоа. Самолет срочно посажен на аэродроме в штате Гуджарат»,— сказал собеседник агентства.

Azur Air — крупнейшая российская чартерная авиакомпания, осуществляющая рейсы из 40 городов России по 29 международным туристическим направлениям, является стратегическим партнером туроператора Anex Tour.

Гоа — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й по населенности. Также является популярным курортом.

В Гоа 5 января началась коммерческая эксплуатация нового аэропорта. Международные рейсы воздушная гавань планирует принимать с марта 2023 года. Индийские власти полагают, что открытие аэропорта сделает посещение курорта дешевле.

Мария Федотова

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