ГЧП для роддома вынашивали три с половиной года

Правительство Санкт-Петербурга заключило соглашение с ООО «Современные перинатальные технологии» (дочернее предприятие ярославской ГК «ЕКС») о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Оно предусматривает создание к 2027 году перинатального центра на улице Вавиловых, 12, где ранее располагался корпус СПб ГБУЗ «Родильный дом №17». Инвестиции составят 15 млрд рублей. Намерение о заключении такого контракта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме еще в 2019 году

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр будет включать неонатологический стационар на 45 коек с отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, акушерский стационар на 180 коек и прочие подразделения

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Центр будет включать неонатологический стационар на 45 коек с отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, акушерский стационар на 180 коек и прочие подразделения

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Намерение о заключении соглашения о ГЧП с ГК «ЕКС» было озвучено на Петербургском международном форуме в 2019 году. Спустя 3,5 года удалось подписать само соглашение. Все это время велись многосторонние переговоры, в том числе с участием федеральных ведомств. В 2021 году Минздрав России одобрил медико-техническое задание на строительство центра. В сентябре 2022 года комитет по инвестициям Санкт-Петербурга провел конкурс, единственным участником которого — и, соответственно, победителем — стало дочернее предприятие ГК «ЕКС», ООО «Современные перинатальные технологии».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Группа компаний "ЕКС"» зарегистрировано в 1994 году в Ярославской области. На 2021 год 100-процентным собственником и генеральным директором является Алексей Власов. В 2021 году выручка АО составила более 64,6 млрд рублей, чистая прибыль — более 1,4 млрд рублей. Группа компаний «ЕКС» обладает опытом реализации медицинских объектов, среди которых областной перинатальный центр в Туле, хирургический корпус областной онкологической больницы в Ярославле, инновационный детский центр в Ростове-на-Дону, детская поликлиника в Ярославле.

В апреле 2022 года в администрации Петербурга был утвержден окончательный проект нового центра. Согласно ему, площадь нового центра составит 51,8 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 27,7 тыс. кв. м. Общая мощность — 260 коек. Центр будет включать неонатологический стационар на 45 коек с отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, акушерский стационар на 180 коек, гинекологическое отделение на 24 койки, отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики, а также бактериологическую лабораторию и лабораторию молекулярной диагностики. ГК «ЕКС» будет заниматься техобслуживанием перинатального центра, а ГБУЗ «Родильный дом № 17» будет отвечать за оказание медицинских услуг по ОМС.

Как сообщили в ЕКС, срок реализации проекта составит четыре года. Общие инвестиции в проект оцениваются в 15 млрд рублей, в том числе предусмотрена закупка высокотехнологичного медицинского оборудования.

«С учетом положений соглашения и практики реализации инфраструктурных проектов полагаем, что необходимо заложить около 12 месяцев на проектирование, прохождение государственной экспертизы и финансовое закрытие. С учетом этого срока начало строительства возможно ориентировочно в конце 2023 года»,— прокомментировали в пресс-службе ЕКС.

Там добавили, что проект реализуется на рыночных условиях и предусматривает привлечение как кредитных, так и собственных денежных средств инвестора. Финансовым партнером проекта выступает АО «Газпромбанк». Однако в каких пропорциях будет происходить финансирование, не стали раскрывать ни в компании, ни в финансовой организации. В комитете по инвестициям Санкт-Петербурга также не раскрыли долю участия городского и федерального бюджета.

Ранее называлась (см. “Ъ” № 164 от 07.09.2022) следующая инвестиционная модель объекта: 5 млрд рублей выделяется из городского бюджета, 5,1 млрд рублей — из федерального бюджета. Кроме того, предусмотрена субсидия на возмещение расходов по погашению средств инвестора и финансирующей организации в 1,068 млрд рублей в год.

Корпус СПб ГБУЗ «Родильный дом № 17» закрыли в 2013 году, признав аварийное состояние здания. В 2014 году власти заявили о желании реконструировать здание по схеме концессии. Но, как сообщал «Ъ-СПб» (см. № 149 от 21.08.2018), договориться об условиях с правительством города претендентам не удалось. В качестве потенциального инвестора называлось ООО «АВА-Петер». Однако позже компания вышла из проекта. На тот момент стоимость строительства объекта оценивалась в 8 млрд рублей.

Потребность в данном перинатальном центре высокая. В нескольких районах (Выборгском, Приморском и Калининском), где проживают 1,6 млн человек, нет ни одного государственного роддома.

Алла Михеенко