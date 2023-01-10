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«Газпром» паркуется на Земледельческой

Компания купила здание под редевелопмент в районе станции метро «Черная речка»

«Газпром» сохраняет высокую активность на офисном рынке Петербурга, несмотря на планы переезда в «Лахта-центр». Компания приобрела на Земледельческой улице здание паркинга площадью 48,2 тыс. кв. м, который может перепрофилировать под собственный офис. Инвестиции в реконструкцию объекта могут обойтись ей как минимум в 6 млрд рублей. Выбранная локация активно развивается, но больше подходит для жилой функции, отмечают эксперты.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что «Газпром» приобрел паркинг на Земледельческой улице, 12А, стало известно из данных Росреестра. Здание площадью 48,2 тыс. кв. м находится в Приморском районе между станциями метро «Черная речка» и «Выборгская». В «Газпроме» не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Оператором паркинга выступает ООО «Центр-СПАРЗ», следует из информации на его сайте. Эта компания принадлежит Татьяне Быковой, которая владеет несколькими юрлицами, связанными с торговым домом «СПАРЗ». Последний является официальным дилером группы «ГАЗ» в Северо-Западном регионе. В ТД «СПАРЗ» не ответили на вопросы «Ъ-СПб», связаться с Татьяной Быковой не удалось.

«Газпром» мог приобрести здание за 1,2–1,5 млрд рублей, подсчитал руководитель проектов отдела инвестиций консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов. Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate в Санкт-Петербурге и Ленобласти Сергей Владимиров называет более высокую цифру: 2,4–2,9 млрд рублей.

Объект был приобретен для приспособления под бизнес-центр, считает заместитель директора департамента услуг для арендаторов и офисной недвижимости Nikoliers Виктория Горячева. Вложения в реконструкцию объекта могут быть как минимум в два раза выше суммы сделки, что связано с высокими требованиями «Газпрома» к стандартам офисных помещений, уточняет эксперт. Затраты на реконструкцию паркинга могут составить не менее 6 млрд рублей, подтверждает господин Дуванов.

Проект редевелопмента — хороший вариант для «Газпрома», который может сразу построить офис полностью «под себя», без учета одобрения собственника здания, объясняет господин Владимиров. На покупку решаются в основном стабильные компании, которые хорошо прогнозируют численность сотрудников, уточняет госпожа Горячева. Сейчас некоторые компании инвестируют в покупку недвижимости для того, чтобы снизить риски обесценивания денег, поскольку вкладывать средства в другие инструменты на испытывающем давление рынке рискованно, добавляет господин Дуванов.

Район Черной речки расположен близко к центру и престижной Петроградской стороне и постепенно меняет свой имидж в лучшую сторону благодаря активной жилой застройке, подчеркивает господин Владимиров. Однако локация на Земледельческой улице больше подходит для строительства жилья или апартаментов бизнес-класса, предупреждает господин Дуванов. Еще один ее недостаток — удаленность от метро, констатирует госпожа Горячева.

На ноябрь прошлого года в собственности и аренде структур «Газпрома» находилось около 890 тыс. кв. м офисов в Санкт-Петербурге, подсчитали в Nikoliers. По их данным, это 23% от общего объема качественных площадей на местном рынке. Несмотря на ввод «Лахта-центра» в 2018 году, компания осталась одним из основных арендаторов в городе и за последние четыре с половиной года заняла более 200 тыс. кв. м, отмечают в Nikoliers. В прошлом году «Газпром нефть» арендовала три строящихся корпуса в комплексе «Невская ратуша» общей площадью около 80 тыс. кв. м, что стало крупнейшей сделкой на российском офисном рынке за все время. «Газпром» все еще не завершил переезд из Москвы в Санкт-Петербург и продолжает активно рассматривать предложения по аренде, резюмирует господин Владимиров.

Константин Куркин

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