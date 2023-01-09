Мэрия Перми выставила на конкурс здание бывшего хлебозавода №1

Администрация Перми выставила на конкурс 5-этажное здание хлебозавода №1 на ул. Окулова, 73а. Согласно информации на сайте мэрии, речь идет об объекте культурного наследия «Завод спиртоочистительный» площадью 3 тыс. кв. м. В лот также входит земельный участок под зданием в 3,7 тыс. кв. м. Начальная цена объекта составляет 28 млн руб.

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Покупатель здания должен будет разработать научно-проектную документацию по сохранению памятника архитектуры, демонтировать поздние постройки на территории объекта. Также необходимо восстановить окрасочный слой фасадов ректификационной башни, реставрировать фасады производственного корпуса, отремонтировать окна, двери, помещения здания и прочее. Условия конкурса победитель торгов должен в течение 36 месяцев с даты согласования научно-проектной документации, но не более 7 лет с момента заключения договора купли-продажи.

Конкурс по приватизации здание хлебозавода №1 назначен на 10 февраля.

Власти Перми намерены приватизировать комплекс хлебозавода №1 с условием сохранения главного здания комплекса, являющегося объектом культурного наследия. На региональном градсовете мэрия презентовала концепцию застройки площадки, включающую жилье и коммерческие объекты.

Отдельными лотами будут продаваться здания проходной хлебозавода и киоска. Они объектами культурного наследия не являются, но попадают в его границы, поэтому, если покупатели будут их преобразовывать, то проектно-сметную документацию необходимо будет согласовывать с краевой инспекцией по охране объектов культурного наследия. Еще один лот будет включать крупный земельный участок с десятью постройками, расположенный за зданием хлебозавода. Эту территорию планируется продать под комплексную застройку, включающую жилье, апартаменты, торговые объекты и офисы.