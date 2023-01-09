Петербуржцы раскритиковали новый памятник Александру Блоку на улице Декабристов

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В Санкт-Петербурге 6 января официально открылся памятник Александру Блоку скульптора Евгения Ротанова на улице Декабристов возле последнего места жительства поэта. Он был установлен на постамент в закрытом виде еще в середине декабря. После открытия в соцсетях многие раскритиковали монумент, посчитав его нелепым.

Памятник представляет собой скульптуру Блока высотой 3,6 метров, наклоненную вперед. Она расположена на гранитном постаменте с надписью «Александру Блоку». Критики памятника чаще всего сравнивали его с дементором, персонажем серии книг о Гарри Поттере, также его называли просто нелепым, указывая на непропорционально маленькую голову медного изваяния и уклон, напоминающий о Пизанской башне. При этом у памятника нашлись защитники, отметившие, что Блок в скульптуре перекликается с его образами в поэме «Двенадцать».

Город заплатил за установку памятника 3,2 млн рублей. Начальная цена на открытом аукционе была заявлена в 5,9 млн рублей, но победитель, компания «Наследие-проект», снизила цену. По данным «Фонтанки», постамент обошелся бюджету еще в 1,08 млн рублей. В торжественной церемонии открытия монумента приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского Заксобрания Александр Бельский.

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