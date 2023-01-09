Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербуржцы раскритиковали новый памятник Александру Блоку на улице Декабристов

Предыдущая фотография
Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Следующая фотография
1 / 6

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, дом 57

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В Санкт-Петербурге 6 января официально открылся памятник Александру Блоку скульптора Евгения Ротанова на улице Декабристов возле последнего места жительства поэта. Он был установлен на постамент в закрытом виде еще в середине декабря. После открытия в соцсетях многие раскритиковали монумент, посчитав его нелепым.

Памятник представляет собой скульптуру Блока высотой 3,6 метров, наклоненную вперед. Она расположена на гранитном постаменте с надписью «Александру Блоку». Критики памятника чаще всего сравнивали его с дементором, персонажем серии книг о Гарри Поттере, также его называли просто нелепым, указывая на непропорционально маленькую голову медного изваяния и уклон, напоминающий о Пизанской башне. При этом у памятника нашлись защитники, отметившие, что Блок в скульптуре перекликается с его образами в поэме «Двенадцать».

Город заплатил за установку памятника 3,2 млн рублей. Начальная цена на открытом аукционе была заявлена в 5,9 млн рублей, но победитель, компания «Наследие-проект», снизила цену. По данным «Фонтанки», постамент обошелся бюджету еще в 1,08 млн рублей. В торжественной церемонии открытия монумента приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского Заксобрания Александр Бельский.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...