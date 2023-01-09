«Яндекс.Афиша»: россияне стали меньше тратить на походы в кинотеатры

В 2022 году россияне почти в два раза меньше ходили в кино из-за сокращения проката, сообщили «Ъ» в пресс-службе «Яндекс.Афиши». В 2022 году на долю кинотеатров пришлось 31% всех заказов в сервисе, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 64%.

По оценке сервиса, среди самых популярных развлечений в России в 2022 году остались концерты, выставки, театры, стендапы и кинотеатры. Доля заказов билетов на концерты внутри сервиса выросла с 16% до 30%, в театры — с 13% до 23%, на стендапы — с 1,5% до 4%, выставки — с 0,8% до 2,9%.

Средний чек при заказе билетов по итогам года вырос до 2 тыс. руб. В Москве показатель за год вырос с 2,4 тыс. до 3,5 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — с 2,1 тыс. до 3 тыс. руб., в Сочи — с 4,8 тыс. до 6,8 тыс. руб.

Самым популярными в России стали:

концерт группы «Ленинград» в Лужниках в Москве;

мюзикл «Шахматы» Московского дворца молодежи;

стендап в Stand-Up & Action в Москве;

выставка «Виктор Цой. Путь героя» в Москве.

Олеся Павленко