«Алтайстройзаказчик» рассчитался с долгами и вышел из банкротства

Алтайское краевое ГУП «Алтайстройзаказчик» вышло из процедуры банкротства. Решение о ее прекращении принял арбитражный суд Московской области.

«Внешний управляющий представил суду отчет о проделанной работе, обратился в суд с ходатайством о прекращении производства по делу о банкротстве должника в связи с удовлетворением требований кредиторов. Возражений и замечаний от участвующих в деле лиц не поступило»,– говорится в определении арбитража. В документе также указывается, что должник восстановил платежеспособность.

По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным учредителем АКГУП «Алтайстройзаказчик» является Алтайский край в лице министерства строительства и ЖКХ. Уставный капитал компании составляет 110 млн руб. В 2021 году она получила чистую прибыль в 1,1 млн руб. при выручке почти 3 млн руб.

По материалам судебного разбирательства, в 2002 году администрация Алтайского края возложила на АКГУП функции единого заказчика по строительству жилья за счет краевого бюджета, реализации программы внедрения и развития ипотечного кредитования в регионе и т. д. В сентябре 2020 года на предприятии было введено наблюдение по иску администрации Ключевского района края, долг перед которым составил на тот момент 45,5 млн руб. В июне 2021-го – внешнее управление. В ходе него на торгах были проданы несколько помещений в здании на ул. Молодежной в центре Барнаула, где располагается офис «Алтайстройзаказчика».

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Валерий Лавский