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Нижегородские предприниматели закупили отечественный софт со скидкой на 35 млн рублей

Отечественное программное обеспечение по льготным ценам в 2022 году закупили 5,4 тыс. предпринимателей из Нижегородской области. Общая стоимость 13,5 тыс. лицензий составила 35 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Компании закупали ПО со скидкой 50%, остальные средства разработчики получали из федерального бюджета. По количеству предприятий, купивших отечественный софт, Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России.

Как компании переходят на российский софт

«Данная мера поддержки показала результат сразу по двум критериям. Мы видим, что нижегородские представители бизнеса готовы активно приобретать отечественный софт, а российские разработчики – предоставлять на рынок ИТ продукты, не уступающие по своему функционалу зарубежным аналогам»,— сказал министр цифрового развития региона Александр Синелобов.

Анастасия Еремина

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