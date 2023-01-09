Завод «Авангард» в Стерлитамаке передадут «Ростеху»

Правительство России включило федеральное казенное предприятие «Авангард» в Стерлитамаке в перечень предприятий, которые планируется приватизировать в 2022-2024 годах. 100% акций «Авангарда» намерены передать госкорпорации «Ростех». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

ФКП «Авангард» зарегистрировано в 1991 году. Завод выполняет государственные оборонные заказы по утилизации вооружения и военной техники, занимается выпуском промышленных взрывчатых веществ для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, малотоннажной химической продукции. Финансовая отчетность не публикуется.

Влада Шипилова

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