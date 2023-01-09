Генпрокуратура сообщила о создании прототипа автоматизированного поиска фишинговых сайтов

В России создан прототип сервиса по автоматизированному поиску фишинговых сайтов, сообщила Генпрокуратура. Также разработан законопроект, который регламентирует блокировку таких страниц «с использованием специализированной информационной системы». Не уточняется, связан ли этот сервис с системой мониторинга, которую Минцифры запустило летом 2022 года.

Генпрокуратура планирует, что сервис обеспечит взаимодействие с Центробанком, Минцифры, Роскомнадзором и другими ведомствами. «Функционирующий прототип системы обеспечивает поиск в автоматическом режиме сайтов указанной категории»,— сообщило ведомство ТАСС.

Минцифры в июне 2022 года сообщило о запуске системы мониторинга фишинговых сайтов. Ведомство отмечало, что благодаря ей можно будет обнаружить ресурсы, которые маскируются под сайты госорганов, компаний, маркетплейсов и соцсетей.

О схеме вывода средств через сайты знакомств и фишинговые ресурсы — в материале «Ъ» «Здравствуй и отдай».

Леонид Уварчев