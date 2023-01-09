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Три шайбы за минуту

СКА одержал победу над «Сочи», проигрывая по ходу матча

Хоккеисты СКА одержали вторую победу в новом году, победив «Сочи» на его площадке со счетом 6:3 в матче чемпионата КХЛ. Армейцы по ходу игры демонстрировали чудеса скорострельности: забросили три шайбы за 57 секунд. Это случилось в начале второго периода. Первый петербуржцы проиграли 0:2, но потом сумели переломить ход встречи.

Фото: официальный сайт ХК СКА

Фото: официальный сайт ХК СКА

СКА начал год, что называется, из огня да в полымя. Сначала — разгром «Трактора» в Челябинске со счетом 9:3, затем — проигрыш в Уфе «Салавату Юлаеву» со счетом 1:5. Поражение в столице Башкортостана стало самым крупным для армейцев в этом сезоне. Сыграли свою роль праздники: никто во время них не чувствует себя уверенно. У СКА на праздничные дни пришлась еще выездная серия. Она началась в конце прошлого года, и тогда армейцы проиграли в гостях ЦСКА 1:3 и «Витязю» 5:6 в овертайме.

Когда началась игра в Сочи, выяснилось, что новогодние приключения продолжаются. Уже в первом периоде хозяева забросили две шайбы в ворота голкипера СКА Владислава Подъяпольского. В обоих случаях броски наносились со средней дистанции, но вратарь, закрытый игроками, не реагировал.

Армейцам явно не хватало «огня» в атаке. Как назло, в этот же день СМИ взахлеб рассказывали о подвиге форварда Кирилла Марченко, который сделал первый хет-трик в НХЛ. Бывший игрок СКА выступает сейчас за «Коламбус». Он трижды поразил ворота «Каролины» в матче чемпионата НХЛ. Со СКА Марченко расстался не очень хорошо — руководство отправило его в фарм-клуб. Говорят, из-за того, что Кирилл отказался подписывать новый контракт. Форвард уехал в Северную Америку и там пробился в состав «Коламбуса», который задрафтовал его в 2018 году.

Но это еще не все. За несколько часов до начала матча чемпионата КХЛ между «Сочи» и СКА защитник казахстанского «Барыса» Алекс Грант забросил четыре шайбы в ворота «Адмирала». Это первый случай, когда игрок обороны оформил «покер» в КХЛ. Дело в том, что канадец начинал этот сезон в составе СКА. Но тут не прижился, забив всего один гол. И был отдан в «Барыс». Там он действует гораздо результативнее.

Хоккеисты СКА в начале второй двадцатиминутки показали, что у них тоже есть порох в пороховницах. Не успели все зрители занять места на арене, как счет стал 3:2 в пользу гостей. Они забросили три шайбы за 57 секунд. Отличились Василий Глотов, Степан Фальковский и Михаил Пашнин. Игра шла в равных составах, судьи никого не удаляли. Редкий случай. Первая шайба оказалась курьезной — отскочила в сетку ворот «Сочи» от лица Глотова. Радость получилась со слезами на глазах.

Казалось, армейцы разовьют успех. Но вместо этого они снова пропустили. Причем их огорчил Матвей Мичков — 18-летний хоккеист, которого СКА отдал в аренду сочинскому клубу незадолго до Нового года. В составе петербургской команды Матвей, один из главных талантов российского хоккея, не поместился, как и Кирилл Марченко и Алекс Грант. В этом смысле шайба, заброшенная Мичковым, получилась символичной.

Хорошо, что у СКА есть Никита Гусев. Сначала он, когда петербуржцы играли в большинстве, отдал «скрытый» пас на Марата Хайруллина, который замкнул комбинацию на дальней штанге. А потом сам поразил ворота Михаил Бердина броском с дальней дистанции. Кстати, этот голкипер тоже когда-то играл за СКА.

Последняя шайба в этом матче влетела уже в пустые ворота. На последних минутах при счете 3:5 тренер хозяев Сергей Светлов предпринял попытку спасти игру, заменив Бердина на шестого полевого игрока. Но форвард СКА Валентин Зыков пресек эти попытки, успев занести свою фамилию в протокол. Справедливость восторжествовала: все же команда из Петербурга занимает первое место в Западной конференции КХЛ, а команда из Сочи — последнее. Там играет в основном молодежь. Они проиграли 19-й матч подряд в КХЛ.

Серия армейцев на чужих площадках завершилась. Уже завтра они примут в Ледовом дворце московский «Спартак».

Кирилл Легков

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