Женщина на борту

В прокат выходит «Лили и море» (Grand Marin) — полнометражный режиссерский дебют российско-французской актрисы Динары Друкаровой. Юлия Шагельман считает стремление главной героини фильма бросить все и сбежать на край света вполне понятным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главная героиня фильма стремится в море

Фото: Slot Machine Главная героиня фильма стремится в море

Фото: Slot Machine

Хрупкая женщина в потертой кожаной куртке выходит на берег моря. Она, кажется, вышла из ниоткуда и пришла в никуда — в маленький рыбацкий поселок, где прохожие редки, а все немногочисленное местное население плюс наемные работники, моряки и рыбаки, собираются по вечерам в единственном обшарпанном баре. Действие разворачивается в Исландии, но здешние пейзажи далеки от открыточных видов гейзеров, фьордов и северного сияния. Бледные краски, голые пустыри, проржавевшие суда, и даже море выглядит не романтично, а буднично — туда отправляются работать, а не искать приключений.

Работу ищет и главная героиня (Динара Друкарова), вскоре мы узнаем ее имя — Лили, но больше ничего. У нее нет ни биографии, ни прошлого, причины, по которым она оказалась в этой точке времени и пространства, так и остаются непроясненными до конца фильма. Она говорит по-английски и по-французски, на обоих языках с акцентом, дополняющим впечатление от нее как от чужачки, чей дом остался где-то далеко, если он у нее вообще когда-нибудь был. Лили хочет устроиться на рыболовецкое судно, но у капитанов вызывают скепсис ее пол и отсутствие опыта, а то, что у нее нет необходимых документов, ставит окончательную точку во всех «собеседованиях». Ночь ей приходится провести на берегу в спальнике, но на следующий день она упорно продолжает свои поиски.

Наконец находится франкоговорящий капитан по имени Ян (Сэм Лаувейк), который берет незнакомку в свою команду и немедленно дает ей прозвище Воробушек. Так Лили вливается в небольшой международный экипаж, состоящий исключительно из мужчин, где никого особо не интересует ее история, да по большому счету и она сама. Гендерная динамика тоже остается за бортом — условия в море одинаково суровые для всех. Ценятся здесь прежде всего профессиональные умения и сноровка, и единственной женщине в команде никто не собирается делать скидок, как, впрочем, и донимать ее вниманием. В целом команда сразу принимает Лили, за исключением только Джуда (Бьёрн Хлинур Харальдссон), который даже занимает выбранную ею койку, так что спать ей приходится вместе с еще одним новичком (Дилан Робер) на полу в какой-то подсобке.

Если у Лили и были какие-то иллюзии о жизни в открытом море (о чем тоже остается только догадываться, потому что говорят в фильме мало), то реальность быстро их развеивает. Здесь мокро, холодно, работа тяжелая и больше похожа на выживание. Но Лили не жалуется, стремясь доказать капитану и коллегам, что заслуживает быть одной из них, а когда травмирует руку, то больше всего переживает, что ее больше не возьмут в плавание. Ян проникается к ней уважением и даже предлагает «повышение» вместо другого члена экипажа, которого выгоняет за пьянство, а заодно женитьбу (исключительно для того, чтобы выправить визу, конечно), от которой Лили легко и без раздумий отказывается.

В основу сценария фильма легла автобиографическая книга Катрин Пулэн «Женщина в море», рассказывающая о жизни автора на Аляске. Но для Динары Друкаровой, в 20 лет уехавшей из России во Францию и начавшей там актерскую карьеру заново, это явно очень личная история, в которой главной темой становятся побег в неизвестность и отказ от традиционных ролей, которые предлагает женщине общество. Ее героиня последовательно отвергает все, что может привязать ее к одному месту или человеку, причем делает это, судя по всему, достаточно давно и повторяет достаточно часто, чтобы этот выбор уже не вызывал никаких сомнений. Даже когда отношения Лили с Джудом проходят предсказуемый путь от врагов к любовникам, их финал оказывается неожиданным: здесь мужчина хочет уже наконец осесть и пожить спокойной жизнью, а женщина снова убегает, не давая шанса сформироваться связям, которые могли бы ее удержать. Символом и воплощением свободы от них, которая, несмотря ни на что, все-таки не дается легко, а требует каждодневного преодоления, становится море — прием, конечно, не самый оригинальный, но неизменно действенный.