Олимпийский чемпион и экс-футболист ПСЖ Модест М'Бами умер в возрасте 40 лет

Камерунский футболист Модест М'Бами умер от сердечного приступа. Ему было 40 лет. О смерти в Twitter сообщил клуб ПСЖ, за который ранее выступал спортсмен.

М'Бами — победитель Олимпиады 2000 года в составе сборной Камеруна. У него также есть серебряная медаль Кубка конфедераций 2003 года. Спортсмен выступал за ПСЖ в 2003–2006 годах. В составе клуба дважды завоевывал Кубок Франции. Он также выступал за французские клубы «Марсель», «Гавр», «Седан», а также за испанскую «Альмерию», китайские «Далянь Аэрбин» и «Чанчунь Ятай» и другие команды. Полузащитник завершил карьеру в 2015 году.

Леонид Уварчев