Инвестиционный фонд Саудовской Аравии занял 6-е место в мире с активами $600 млрд

Государственный суверенный фонд Саудовской Аравии занял 6-е место среди крупнейших суверенных фондов в мире с совокупными активами в размере $607,42 млрд к концу 2022 года. Об этом сообщил портал Alborsaa.

Согласно стратегии фонда на следующие пять лет, размер активов должен удвоиться и превысить 4 трлн риалов, что эквивалентно $1,06 трлн, в 2025 году , Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что королевство намерено увеличить активы фонда до 10 трлн риалов в 2030 году, что эквивалентно $2,7 трлн.

1-е место в рейтинге крупнейших в мире суверенных фондов заняла Китайская инвестиционная корпорация с активами в размере $1,35 трлн. Активы фонда увеличились на $129 млрд по сравнению с сентябрем прошлого года.

Пенсионный фонд правительства Норвегии опустился на 2-е место с активами в размере $1,13 трлн. Активы фонда сократились на $133 млрд по сравнению с сентябрем прошлого года.

Общий объем активов суверенных фондов благосостояния в мире составил около $10,30 трлн против $10,12 трлн в сентябре 2022 года.

Дарья Эрозбек