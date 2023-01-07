Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии занял 6-е место в мире с активами $600 млрд

Государственный суверенный фонд Саудовской Аравии занял 6-е место среди крупнейших суверенных фондов в мире с совокупными активами в размере $607,42 млрд к концу 2022 года. Об этом сообщил портал Alborsaa.

Согласно стратегии фонда на следующие пять лет, размер активов должен удвоиться и превысить 4 трлн риалов, что эквивалентно $1,06 трлн, в 2025 году , Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что королевство намерено увеличить активы фонда до 10 трлн риалов в 2030 году, что эквивалентно $2,7 трлн.

1-е место в рейтинге крупнейших в мире суверенных фондов заняла Китайская инвестиционная корпорация с активами в размере $1,35 трлн. Активы фонда увеличились на $129 млрд по сравнению с сентябрем прошлого года.

Пенсионный фонд правительства Норвегии опустился на 2-е место с активами в размере $1,13 трлн. Активы фонда сократились на $133 млрд по сравнению с сентябрем прошлого года.

Общий объем активов суверенных фондов благосостояния в мире составил около $10,30 трлн против $10,12 трлн в сентябре 2022 года.

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...