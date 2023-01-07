Патриарх Кирилл призвал не допустить превращения русских и украинцев во врагов

Одним народом, вышедшим из «киевской купели крещения», назвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл украинцев и русских. Он предположил, что причиной противоречий между представителями одного народа стала деятельность «внешних сил», которые ему завидуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Evgenia Novozhenina, Reuters Патриарх Кирилл

Фото: Evgenia Novozhenina, Reuters

«Уж очень большой народ. От Белого до Черного моря. И эта огромность — она же всегда вызывала страхи, зависть у окружающих, и поэтому со стародавних времен внешние силы работали на то, чтобы этот народ разделить, растащить, а то и столкнуть одну часть с другой»,— поделился священнослужитель своим видением ситуации в эфире телеканала «Россия 1».

Он рассказал, что на Украине Россию пытаются представить врагом, а русский народ — «другим народом». «Но Церковь должна делать все для того, чтобы ни в коем случае украинцы и россияне не стали врагам»,— заключил патриарх.

Концепции о «триедином русском народе» и единстве русских и украинцев неоднократно критиковались современными украинскими общественными и политическими деятелями. Президент Украины Владимир Зеленский в июле 2021 года заявил, что «у каждого из нас свой путь», а если бы русские и украинцы были одним народом, то в Москве «ходили бы гривны». В день начала боевых действий на Украине господин Зеленский также подчеркнул, что русские и украинцы — разные, но это «не повод быть врагами».

Противоположной точки зрения придерживается действующий президент России Владимир Путин. В ходе прямой линии в 2021 году он заявил, что украинцы и русские — это «вообще один народ», также обвинив в «раздроблении» народа «внешние силы». 12 июля 2021 года была опубликована статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», в котором современная Украина называется «детищем советской эпохи».

Андрей Сапожников