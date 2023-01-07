Актер серии фильмов «Терминатор» Эрл Боэн умер на 82-м году жизни

Голливудский актер Эрл Боэн, сыгравший роль доктора-психиатра Питера Сильбермана в трех частях кинофраншизы «Терминатор», скончался в четверг, 5 января, в возрасте 81 года. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на семью актера.

По информации портала, господин Боэн умер на Гавайях. Члены семьи актера не стали уточнять, что стало причиной его смерти.

Фильмография Эрла Боэна насчитывает около 200 картин. Наибольшую известность господину Боэну принесла роль врача в фильмах «Терминатор» (1984), «Терминатор 2: Судный день» (1991) и «Терминатор 3: Восстание машин» (2003). Эрл Боэн наряду Арнольдом Шварценеггером был единственным актером, который сыграл в первых трех частях франшизы. В 2003 году он объявил о завершении карьеры, но продолжил работу в качестве актера дубляжа в телевизионных мультфильмах и видеоиграх.

Милена Костерева