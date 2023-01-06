Кубанский ОМОН обследует храмы Краснодара и Сочи

Перед началом праздничных богослужений инженерно-досмотровые группы ОМОН Росгвардии проведут обследование кубанских церквей и храмов в краевой столице и Сочи, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В рождественские праздники сотрудники внутренних вооруженных сил в составе пеших и автопатрулей также будут нести службу на улицах Сочи, Красной Поляны и федеральной территории Сириус. Помимо этого, правопорядок на улицах городов и районов Кубани обеспечат наряды вневедомственной охраны в круглосуточном режиме.

Андрей Ульченко

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