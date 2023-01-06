РБК: по итогам 2022 года объем наличных в обороте может превысить 16 триллионов рублей

Как следует из статистики Центробанка, по состоянию на 1 декабря 2022 года объем наличных денег в обращении в России составлял приблизительно 15,6 трлн руб. По мнению опрошенных РБК экспертов, по итогам года объем наличных в обороте может превысить 16 трлн руб.

В материале издания отмечается, что ключевыми факторами, влияющими на рост обращения наличных денег, являются информационные поводы и динамика ставок по депозитам. 25 февраля, спустя день после начала боевых действий на Украине, россияне сняли до 1,41 трлн руб. наличных. В сентябре, после объявления частичной мобилизации,— 246,3 млрд руб. за два дня.

«В конце года, перед длительными выходными, объем наличных в обращении обычно растет на несколько сотен миллиардов рублей. Вряд ли 2022 год будет исключением, поэтому по итогам года мы увидим, вероятно, около 16 трлн руб. наличных в обращении»,— рассказал РБК управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

Рекордный прирост объема наличных в обращении фиксировался в России в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Тогда показатель вырос на 26% (+2,5 трлн руб.).

О спросе на наличные среди россиян в 2022 году — в инфографике «Ъ.

Андрей Сапожников