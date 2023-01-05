Комбинат «Каменский» станет собственностью корпорации «Ростех»

ФКП комбинат «Каменский», расположенный в Ростовской области, будет передан в качестве имущественного взноса корпорации «Ростех», следует из распоряжения правительства РФ.

Согласно документу, передача предприятия планируется в рамках приватизации государственного имущества. Сначала форма организации будет преобразована в акционерное общество, а затем акции будут переданы новому владельцу. Завершить процесс планируется до 2024 года. Помимо донского предприятия «Ростех» приобретет контроль над еще 11 заводами и комбинатами в разных регионах России.

ФКП комбинат «Каменский» был основан в 1939 году. Предприятие выпускает химическую продукцию, гражданского и военного профиля. Входит в число системообразующих предприятий. Сегодня комбинат принадлежит Минпромторгу РФ. Исполняющий обязанности генерального директора предприятия – Геннадий Мельник.

Анастасия Назарова