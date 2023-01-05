Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нескольких председателей районных и городских судов в Свердловской области. Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, на шестилетний срок председателем Дзержинского районного суда Нижнего Тагила назначена Татьяна Димитрова, председателем Каменского райсуда — Дарья Дога, председателем Кировградского городского суда — Светлана Охотина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Екатеринбурге Кировский райсуд возглавила Александра Евладова, Октябрьский — Николай Тараненко. На второй срок председателем Чкаловского райсуда был назначен Александр Исаков. Председателем Первоуральского городского суда стала Екатерина Елисеева.

Этим же указом назначены федеральные судьи в районных судах: судьей Березовского городского суда стала Марина Матвеева, Дзержинского райсуда в Нижнем Тагиле — Александр Погадаев, Красноуфимского — Евгения Четина, Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга — Герман Лугинин.

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