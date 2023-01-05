Генпрокурор Казахстана: подготовка к январским беспорядкам 2022 года велась весь предыдущий год

Подготовка к массовым беспорядкам в Казахстане, которые произошли в январе 2022 года, велась весь 2021 год, среди исполнителей были преступные группы и отдельные силовики, заявил генеральный прокурор республики Берик Асылов.

«Весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей для применения радикальных мер. В числе исполнителей были организованные преступные группы. Они набирали людей, вооружали, закупали рации и транспорт. Следствием установлено, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу»,— сказал генпрокурор, выступая перед депутатами нижней палаты парламента (цитата по ТАСС).

Господин Асылов заявил, что январские беспорядки были попыткой госпереворота. Он напомнил, что уголовное дело в отношении экс-руководителей Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ), которых обвиняют в госизмене и попытке госпереворота, расследовалось под грифом «совершенно секретно». Разглашение материалов, по его словам, может нанести ущерб интересам национальной безопасности.

Сейчас уголовное дело в отношении экс-руководителей КНБ находится на рассмотрении в суде, добавил генпрокурор. Среди обвиняемых, в частности, — экс-председатель КНБ Карим Масимов и экс-заместитель председателя КНБ Ануар Садыкулов.

2 января 2022 года, в Казахстане начались акции протеста против повышения цен на автомобильный газ. За несколько дней протестующие перешли от экономических требований к политическим, включавшим отставку правительства. В стране вспыхнули беспорядки, для ликвидации которых привлекли миротворцев ОДКБ. Причиной протестов президент республики Касым-Жомарт Токаев называл попытку «врагов Казахстана» захватить власть через «детально разработанную операцию».

Эрдни Кагалтынов