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Коммерсантъ FM
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Криптобиржа Coinbase выплатит $50 млн за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег

Криптовалютную биржу Coinbase оштрафовали в США на $50 млн за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. Биржа согласилась оплатить штраф, а также направит аналогичную сумму на усиление внутреннего контроля за соответствием требованиям закона.

О штрафе сообщил департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS). По его данным, допущенные биржей нарушения «сделали Coinbase уязвимой для серьезного преступного поведения, включая мошенничество, возможное отмывание денег, а также предполагаемую деятельность, связанную с материалами, касающимися сексуального насилия над детьми, и незаконный оборот наркотиков».

«В дополнение к штрафу Coinbase согласилась инвестировать дополнительно $50 млн в соблюдение (законодательства США.— "Ъ") в течение следующих двух лет, чтобы исправить проблемы и улучшить свою программу соответствия, утвержденную DFS»,— говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

СМИ писали, что в июле 2022 года комиссия по ценным бумагам и биржам США также начала расследование в отношении Coinbase Global. Американские власти заподозрили оператора криптовалютной биржи в том, что он позволил американским гражданам торговать цифровыми активами, которые не были зарегистрированы как ценные бумаги, что противоречит законодательству США.

Лаура Кеффер

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