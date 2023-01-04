Импорт СПГ в Польшу вырос на 57% в 2022 году

По итогам 2022 года Польша увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 57% по сравнению с 2021 годом. Общий объем поставок СПГ составил 4,4 млн тонн. Об этом сообщил концерн Orlen.

На терминал для приема СПГ в Свиноуйсьце прибыли 58 судов. Из них 36 пришли из США, 18 — из Катара, два — из Нигерии и по одному — из Тринидада и Тобаго и Египта.

«Интенсификация импорта СПГ позволила гарантировать энергетическую безопасность отечественных потребителей газа, несмотря на сложную ситуацию на европейском рынке этого сырья»,— сказано в сообщении компании.

В апреле «Газпром» прекратил поставки российского газа в Польшу из-за отказа страны оплачивать поставки в рублях. Польский нефтегазовый концерн PGNiG назвал полную приостановку поставок газа нарушением контрактных обязательств.

Олеся Павленко