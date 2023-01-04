Трети жителей Челябинской области не хватает выходных и праздничных дней

Около 34% жителей Челябинской области считают, что существующих официальных выходных и праздничных дней мало и их должно быть больше. Такого же мнения придерживается аналогичных процент россиян, сообщают по итогам опроса эксперты HeadHunter.

О том, что им достаточно выходных и праздников, заявляют 50% опрошенных из Челябинской области и 54% — из РФ в целом. 2% жителей региона считают, что таких дней сейчас слишком много и должно быть меньше. Такую позицию поддерживают 4% россиян.

Вопрос праздничных и выходных дней безразличен для 14% южноуральцев, поскольку они работают по сменному графику. В целом по РФ такое мнение разделяют 8% опрошенных.

Чаще всего за увеличение количества праздничных и выходных дней выступают работники сферы науки и образования (45%), юристы (43%), специалисты по закупкам (41%) и маркетингу, рекламе и PR» (41%). За сокращение числа официальных выходных наиболее активно выступает рабочий персонал (9%), специалисты в отраслях IT (7%) и производства и сельского хозяйства (6%).