В США впервые казнили преступника-трансгендера

В штате Миссури осуществили первую в истории США казнь трансгендерной женщины. Смертельную инъекцию ввели 49-летней Эмбер Маклафлин, осужденной за убийство, совершенное в 2003 году, сообщает CNN со ссылкой на Департамент исправительных учреждений штата Миссури.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмбер Маклафин

Фото: Jeremy S. Weis / Federal Public Defender Office / AP Эмбер Маклафин

Фото: Jeremy S. Weis / Federal Public Defender Office / AP

По информации телеканала, адвокаты Маклафлин обратились к губернатору штата республиканцу Майку Парсону с ходатайством о смягчении приговора. По словам защитников, осужденная страдала от умственной отсталости, проблем психического здоровья и детской травмы.

В заявлении, опубликованном 3 января, пресс-служба господина Парсона сообщила, что казнь состоится, потому что семья и близкие жертвы Маклафлин Беверли Гюнтер «заслуживают мира».

CNN со ссылкой на судебные протоколы сообщает, что Маклафлин была приговорена к смертной казни за убийство и изнасилование Беверли Гюнтер в 2003 году.

Эрдни Кагалтынов