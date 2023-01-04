В США впервые казнили преступника-трансгендера

В штате Миссури осуществили первую в истории США казнь трансгендерной женщины. Смертельную инъекцию ввели 49-летней Эмбер Маклафлин, осужденной за убийство, совершенное в 2003 году, сообщает CNN со ссылкой на Департамент исправительных учреждений штата Миссури.
Эмбер Маклафин
Фото: Jeremy S. Weis / Federal Public Defender Office / AP
По информации телеканала, адвокаты Маклафлин обратились к губернатору штата республиканцу Майку Парсону с ходатайством о смягчении приговора. По словам защитников, осужденная страдала от умственной отсталости, проблем психического здоровья и детской травмы.
В заявлении, опубликованном 3 января, пресс-служба господина Парсона сообщила, что казнь состоится, потому что семья и близкие жертвы Маклафлин Беверли Гюнтер «заслуживают мира».
CNN со ссылкой на судебные протоколы сообщает, что Маклафлин была приговорена к смертной казни за убийство и изнасилование Беверли Гюнтер в 2003 году.